ABWA, Cred und Eref im Kontoauszug: Das steckt hinter den Abkürzungen im Verwendungszweck

Ein Kontoauszug kann auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirken. Doch mit etwas Know-how entschlüsselt ihr die Angaben im Nu. Wir zeigen euch, wie ihr einen Kontoauszug richtig lest, was die gängigen Abkürzungen darauf bedeuten und wie ihr Fehler erkennt.

So lest ihr euren Kontoauszug richtig

Egal, ob ihr einen papierhaften Kontoauszug oder die digitale Variante vor euch habt: Der Aufbau ist immer der gleiche.

Im Kopfzeilenbereich findet ihr euren Namen, die IBAN, die Bankdaten und die Auszugsnummer. Der Hauptteil listet alle Buchungen mit Datum, Betrag, Empfänger und Bank-Kürzeln auf. Im Fußzeilenbereich steht der aktuelle Saldo.

Bei der Prüfung eurer Auszüge solltet ihr stets alle Buchungen sorgfältig durchgehen und auch auf das Wertstellungsdatum, die Valuta, achten. Die Valuta gibt nämlich an, zu welchem Datum eine Buchung tatsächlich wirksam ist.

Nutzt außerdem die angegebenen Referenznummern, um Überweisungen eindeutig nachzuvollziehen. Achtet besonders auf wiederkehrende oder unbekannte Abbuchungen, um Fehler oder betrügerische Aktivitäten schnell aufzudecken.

Das bedeuten die gängigen Abkürzungen auf dem Kontoauszug

Viele Abkürzungen auf dem Kontoauszug sind auf den ersten Blick nicht selbsterklärend. Doch sie helfen euch, eure Finanzen zu überblicken, wenn ihr wisst, wie ihr damit umgeht.

Hier findet ihr die Bedeutungen der wichtigsten Kürzel und erfahrt, was ihr tun könnt, wenn ihr unsicher seid:

Weitere seltenere Abkürzungen auf dem Kontoauszug

Manche Kürzel begegnen euch seltener, aber es kann dennoch hilfreich sein, sie zu kennen. Deswegen haben wir die wichtigsten ergänzenden Abkürzungen hier separat noch einmal für euch zusammengefasst:

DBIT: Dieses Kürzel steht für „Debit“ und zeigt an, dass ein Betrag von eurem Konto abgebucht wurde.

Dieses Kürzel steht für „Debit“ und zeigt an, dass ein Betrag von eurem Konto abgebucht wurde. Gutschrift / CRDT: „Gutschrift“ oder „Credit“ kennzeichnet einen Zahlungseingang auf eurem Konto.

„Gutschrift“ oder „Credit“ kennzeichnet einen Zahlungseingang auf eurem Konto. SALDO: Das ist der aktuelle Kontostand. Er kann positiv oder negativ sein.

Das ist der aktuelle Kontostand. Er kann positiv oder negativ sein. BIC: Der „Bank Identifier Code“ ergänzt die IBAN bei internationalen Überweisungen und identifiziert die Empfängerbank eindeutig. Den BIC stellt ihr euch vor wie eine internationale Bankleitzahl.

Der „Bank Identifier Code“ ergänzt die IBAN bei internationalen Überweisungen und identifiziert die Empfängerbank eindeutig. Den BIC stellt ihr euch vor wie eine internationale Bankleitzahl. VALUE: Das ist die englische Bezeichnung für „Valuta“. „Value“ oder „VAL“ kann bei einigen Banken ebenfalls das Wertstellungsdatum bezeichnen.

Wenn ihr die wichtigsten Abkürzungen kennt und eure Buchungen regelmäßig überprüft, behaltet ihr eure Finanzen fest im Griff und schützt euch vor Fehlern und Betrugsversuchen. Und: Scheut euch nicht, bei Fragen eure Bank zu kontaktieren und einfach nachzufragen.