Abzocke am Parkplatz? 40-Euro-Strafe ruft Verbraucherschutz auf den Plan

Ein Parkhausbetreiber in Bremen verlangt 40 Euro Vertragsstrafen. Das ist laut der Verbraucherzentrale nicht rechtens.

Wer die Parkhäuser und -plätze der Wemolo GmbH verlässt, ohne die Gebühr zu bezahlen, dem droht eine Vertragsstrafe in Höhe von 40 Euro. Die Verbraucherzentrale Bremen hält das für rechtswidrig und will die Sache gerichtlich klären lassen.

Klage gegen Strafgebühren

Das Unternehmen aus München bietet moderne Lösungen zur Parkplatzüberwachung und auch Parkraumbewirtschaftung an. Statt Schranken und Tickets gibt es bei Wemolo digitale Kennzeichenerfassung und Bezahlmöglichkeiten. Wer jedoch gar nicht oder zu spät zahlt, muss zusätzlich zur Gebühr eine Vertragsstrafe von 40 Euro zahlen. So steht es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens.

Laut der Verbraucherzentrale Bremen sei das jedoch rechtswidrig. In einer Pressemitteilung heißt es, Wemolo habe sich nicht darauf eingelassen, die entsprechende Klausel zu streichen (Quelle: Verbraucherzentrale Bremen). Die Verbraucherschützer haben jetzt eine Unterlassungsklage beim Oberlandesgericht Bamberg eingereicht. „Nun ist es an der Zeit, diesen für eine Vielzahl von Verbrauchern relevanten Streitpunkt gerichtlich überprüfen zu lassen“, erklärt Parsya Baschiri, Leiter des Fachbereichs Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bremen.

Konkret verstoße Wemolo gegen Paragraf 309 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), online nachzulesen auf der Website des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (Quelle: gesetze-im-internet.de). Die Klage soll, so die Verbraucherschützer, „grundsätzlich klären, ob ein Unternehmen Vertragsstrafen bei ausbleibender oder nicht rechtzeitiger Zahlung verlangen darf“.

Wemolo widerspricht Vorwürfen

Wemolo hält die Darstellung der Verbraucherzentrale für falsch, berichtet das Lokalmedium buten un binnen. Das Unternehmen argumentiert, dass Vertragsstrafen auch rechtlich anerkannt und branchenüblich seien, wenn beispielsweise die Parkdauer überschritten wird.

Die 40 Euro würden sich zudem an öffentlichen Verwarnungsgeldern für Parkverstöße orientieren, so Wemolo. Gerade dieses Argument könnte den Gegnern vom Verbraucherschutz einigen Wind aus den Segeln nehmen.