Abzocke mit Festgeld: Experten warnen vor teurer Betrugsmasche

Festgeld-Anleger landen im Visier von Kriminellen.

Anleger hoffen auf attraktive Zinsen, Betrüger auf leichtgläubige Opfer: Laut der Verbraucherzentrale NRW tauchen derzeit vermehrt angebliche Finanzexperten auf, die mit lukrativen Festgeldangeboten locken. Doch wer sein Geld überweist, verliert es am Ende.

Festgeld-Vermittlung: Betrug mit System

Kriminelle nutzen professionell gestaltete Webseiten und realistisch wirkende Formulare, um Festgeldangebote glaubhaft erscheinen zu lassen. Tatsächlich steckt dahinter ein Betrug, bei dem das Geld direkt auf die Konten der Täter fließt, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Oft erfolgen diese Überweisungen auf ausländische Konten.

Die Masche ist den Verbraucherschützern zufolge gut durchdacht. Die angeblichen Angebote wirken glaubwürdig, weil die Zinsen attraktiv, aber eben auch nicht unrealistisch erscheinen. Nach der Überweisung bekommen Geschädigte teils gefälschte Kontoauszüge echter Banken vorgelegt.

Spätestens beim Versuch einer Auszahlung bricht der Kontakt zu den Tätern dann für immer ab. Versprochene Zugangsdaten verschicken sie nicht, Webseiten funktionieren plötzlich nicht mehr, Rückfragen bleiben unbeantwortet (Quelle: Verbraucherzentrale NRW).

Die angeblichen Partnerbanken der Betrüger wissen nichts von der vermeintlichen Kooperation. In Wahrheit bestehen keine Geschäftsbeziehungen. Für Laien ist das kaum erkennbar, denn Webdesign, Logos und Formulare sehen professionell aus, teilweise mit echten oder auch erfundenen Auszeichnungen.

So schützt ihr euch vor dem Anlagebetrug

Über die Unternehmensliste der BaFin lassen sich seriöse Anbieter mit Erlaubnis für Finanzdienstleistungen in Deutschland finden. Fehlt ein Eintrag, ist Vorsicht geboten.

Auch Adresse und Verifizierung können Hinweise geben. Ein Sitz im Ausland oder eine fehlende Legitimationsprüfung bei Kontoeröffnung sollten klare Warnsignale sein. Die Verbraucherzentrale warnt zudem vor gekauften Bewertungen auf Plattformen und vor falschen Gütesiegeln.

Wer sich unsicher ist, sollte Angebote mit denen von Stiftung Warentest oder anderen vertrauenswürdigen Quellen vergleichen. Bei Verdacht helfen auch die Verbraucherzentralen weiter.

