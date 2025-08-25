Abzocke per Post: Fake-Anwalt lockt euch mit 50.000 Euro

Ein falscher Brief, ein vermeintlicher Anwalt und viele leere Versprechen.

Eine neue Betrugsmasche per Post zeigt, wie dreist manche Cyberkriminelle inzwischen vorgehen. Die Empfänger des gefälschten Briefs sollen angeblich mehr als 50.000 Euro aus einem Kryptobetrug zurückerhalten. Nichts davon stimmt.

Fake-Anwalt verspricht hohe Geldsumme

Laut dem Landeskriminalamt Niedersachsen sind derzeit Schreiben im Umlauf, die eine angebliche Schadensregulierung von über 50.000 Euro versprechen. Als Absender werden eine erfundene Kanzlei mit dem Namen Teelingberg und ein ebenfalls fiktiver Finanzdienstleister namens Gerenhold Payment angegeben.

Die Betrüger geben sich in dem Schreiben als Rechtsvertretung aus und behaupten, die Empfänger hätten nach einem Krypto-Betrug Anspruch auf eine Rückzahlung. Um das Geld zu erhalten, sei lediglich eine Identitätsprüfung notwendig.

Dafür sollen Zugangsdaten verwendet werden, die dem Brief beiliegen. Die Verifizierung soll wahlweise über einen QR-Code, WhatsApp oder eine E-Mail-Adresse erfolgen.

Ungewöhnlich ist, dass die im Brief genannten persönlichen Daten der Empfänger offenbar korrekt sind. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und Bankinformationen stimmen. Betroffene könnten das Schreiben daher als echt einschätzen. Woher die Täter diese Informationen haben, ist nicht bekannt.

Polizei: Nicht auf den Betrugsversuch reagieren

Bisher sind keine finanziellen Schäden bekannt. Die angeschriebenen Personen haben laut dem LKA Niedersachsen richtig reagiert und Anzeige erstattet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Masche systematisch angewandt wird und bereits weitere Briefe dieser Art unterwegs sind.

Wer ein solches Schreiben erhält, sollte keinesfalls auf den Betrugsversuch reagieren oder Daten übermitteln, sondern sofort die Polizei informieren. Auch die eigene Bank sollten Betroffene kontaktieren, falls sie bereits Daten weitergegeben haben.