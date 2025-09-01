Achtung, Netflix-Kunden! Wer diese Nachricht erhält, sollte nicht in Panik verfallen

Auf diese Masche dürfen Netflix-Kunden nicht hereinfallen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer ein Netflix-Konto hat und eine Mail mit dem Betreff „Letzte Warnung: Ihr Netflix-Konto wird gesperrt“ erhält, sollte nicht in Panik geraten. Es handelt sich laut der Verbraucherzentrale um eine aktuelle Phishing-Masche, mit der Kriminelle an eure Zahlungsdaten kommen wollen.

Anzeige

Zahlung bei Netflix gescheitert? Von wegen!

In der vermeintlich von Netflix stammenden Mail wird darauf hingewiesen, dass es ein Problem mit der monatlichen Zahlung fürs Netflix-Abo gegeben haben soll. Das sei angeblich leicht zu beheben, indem die Zahlung erneut angewiesen oder die Zahlungsdaten aktualisiert werden. Wer einem der Links in der Mail folgt, gibt aber nicht Netflix, sondern den Betrügern die eigenen Zahlungsdaten preis.

Habt ihr diese E-Mail erhalten, dürft ihr nicht auf die Zahlungslinks klicken. (© Verbraucherzentrale)

Wie der Verbraucherschutz informiert, gibt es eine ganze Reihe an Auffälligkeiten in der Phishing-Mail: unpersönliche Anrede „Hallo“, unseriöse Absenderadresse, die Links – aber vor allem die Drohung, das Konto zu kündigen, wenn keine oder falsche Angaben gemacht werden. Das soll Druck aufbauen, schnell und unüberlegt zu handeln und euch so zu überlisten.

Anzeige

Besonders perfide: Dass es angeblich Probleme mit Zahlungen gibt, scheint vor dem Hintergrund der noch immer andauernden PayPal-Probleme derzeit sogar nicht abwegig.

Folgt keinen Links in verdächtigen E-Mails

Bei der aktuellen E-Mail-Masche im Namen von Netflix handelt es sich um einen klassischen Fall von Phishing. Die Nachricht soll Unvorsichtige dazu verleiten, einem schädlichen Link zu folgen. Ob ihr schon durch den Klick eure Daten oder sogar euer Geld riskiert oder erst durch Eingabe eurer Zahlungsdaten oder anderer persönlicher Angaben, ist dabei nicht auf den ersten Blick klar.

Fest steht aber: Ihr solltet unter keinen Umständen Links folgen, wenn ihr Mails bekommt, bei deren Absender ihr euch nicht vollkommen sicher sein könnt. Auch wenn der Inhalt einer Nachricht wie in diesem Fall verdächtig ist, gilt diese Vorsichtsregel.

Wenn ihr euch unsicher seid, ob eine Nachricht echt ist, finden sich andere Möglichkeiten, wie ihr überprüfen könnt, ob es sich dabei tatsächlich um eine Nachricht von Netflix oder einem anderen Anbieter handelt. Vermeintliche Unregelmäßigkeiten in einem eurer Konten solltet ihr immer direkt beim Anbieter prüfen, statt einem Link zu folgen, der angeblich zu eurem Konto führen soll.