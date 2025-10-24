Achtung Zeitumstellung! Nur mit dieser iPhone-Einstellung bleibt deine Uhr korrekt

Beim iPhone erfolgt die Zeitumstellung in der Regel automatisch, solange bestimmte Einstellungen aktiviert sind. Was kann man tun, wenn sich die Uhrzeit beim iOS-Gerät nicht automatisch umstellt?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zeitumstellung beim iPhone automatisch durchführen

Die Einstellung betrifft zum einen den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit und zum anderen die Umstellung, wenn man sich in einer neuen Zeitzone befindet. In der Standardeinstellung bezieht das iPhone seine Uhrzeit über das Mobilfunknetz, WLAN oder GPS. Bei der halbjährlichen Zeitumstellung oder bei einer Reise müsst ihr also normalerweise nichts unternehmen. Stellt dabei sicher, dass diese Option aktiviert ist:

Öffnet die Einstellungen am iOS-Gerät. Steuert den Bereich „Allgemein“ an. Wechselt in den Abschnitt „Datum & Uhrzeit“. Hier aktiviert ihr die Option „Automatisch einstellen“.

Anzeige

Wenn diese Option aktiv ist, erkennt das iPhone die aktuelle Zeitzone und stellt bei Bedarf automatisch auf Sommer- oder Winterzeit um. Ihr müsst also nichts selber einstellen, wenn zum Beispiel die Umstellung auf die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr erfolgt. Das iPhone springt dann automatisch auf 2 Uhr zurück. Wir zeigen euch auch, wie man eine Uhr mit Sekundenzeiger beim iPhone einrichten kann.

Was passiert im Flugmodus?

Im Flugmodus wird die Funkverbindung (Mobilfunk, WLAN, GPS) vorübergehend getrennt. Das hat auch Auswirkungen auf die System-Uhrzeit:

Wenn „Automatisch einstellen“ aktiv ist und keine Verbindung besteht, bleibt die Uhrzeit am iOS-Gerät im Flugmodus unverändert . Das iPhone kann zum Beispiel während eines Langstreckenflugs keine Netz- oder Ortungsdaten für die Uhrzeit abrufen.

. Das iPhone kann zum Beispiel während eines Langstreckenflugs keine Netz- oder Ortungsdaten für die Uhrzeit abrufen. Sobald ihr den Flugmodus ausschaltet und wieder Empfang habt, synchronisiert sich die Zeit automatisch mit dem lokalen Netz oder der Zeitzone des Standorts.

Anzeige

Man kann auch die Uhrzeit manuell am iPhone steuern. So könnt ihr zum Beispiel bereits während eines Flugs die richtige Uhrzeit am Gerät einstellen.

Dazu öffnet ihr den Bereich „Datum & Uhrzeit“ im Bereich „Allgemein“ bei den Einstellungen. Deaktiviert hier die Option „Automatisch einstellen“. Tippt dann auf „Zeitzone“ und wählt das Gebiet aus, in dem ihr euch befindet.

Ihr könnt die Uhrzeit an dieser Stelle auch komplett frei und unabhängig von der Zeitzone und dem Standort einstellen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.