ADAC hat gute Nachrichten für E-Scooter-Fans

Lange galten E-Scooter-Akkus als potenzielle Gefahrenquelle. Immer wieder machten Schlagzeilen über brennende Roller oder explodierte Batterien die Runde. Einige Verkehrsverbünde zogen sogar Konsequenzen: In Städten wie Köln, Bremen oder München dürfen E-Scooter längst nicht mehr in Busse oder Bahnen mitgenommen werden. Doch der neue ADAC-Test zeigt – die Panik war wohl übertrieben.

ADAC: E-Scooter sind sehr sicher

Im Herbst 2025 hat der Automobilclub die Batterien von sechs E-Scootern auf Herz und Nieren geprüft. Vom günstigen 200-Euro-No-Name-Modell über bekannte Marken wie Xiaomi und NIU bis hin zum Premium-Roller von VMAX: Sie alle mussten sich elektrischen, klimatischen und mechanischen Stresstests stellen. Regen, Kälte, Kopfsteinpflaster, Tiefenentladung, sogar Tuningversuche – nichts blieb den kleinen Akkus erspart.

Das Ergebnis überrascht selbst Fachleute: Keiner der getesteten E-Scooter zeigte sicherheitsrelevante Schwächen. Weder bei minus zehn Grad noch bei Dauerregen oder Erschütterungen konnten die Experten Brände, Verformungen oder gefährliche Reaktionen auslösen. Selbst nach wiederholten Tiefentladungen und manipulierten Batteriemanagementsystemen blieben alle Energiespeicher stabil.

Nur beim Billigmodell aus China gab es Abweichungen bei der Kapazität – statt 378 Wattstunden lieferte der Akku nur rund 300. Doch sicherheitsrelevant war das nicht. Insgesamt bescheinigt der ADAC den getesteten Scootern ein „sehr hohes Sicherheitsniveau“, das mit Pedelecs vergleichbar ist.

ADAC gibt wichtige Tipps

Trotzdem mahnt der ADAC zur Vorsicht beim Laden: Wer den Roller zu Hause anschließt, sollte auf eine spezielle Feuerschutztasche (bei Amazon anschauen) setzen und ausschließlich das Original-Ladegerät nutzen. Die größte Gefahr bestehe beim Ladevorgang selbst, nicht im Fahrbetrieb.

Auch bei Billigkäufen über Plattformen wie Temu oder Aliexpress warnt der ADAC: Viele dieser Modelle besitzen keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und könnten gegen deutsche Sicherheitsstandards verstoßen.

Künftig sollen neue gesetzliche Vorschriften die Batteriesicherheit von E-Scootern weiter verbessern – angelehnt an die Regeln für Pedelecs. Für den ADAC ist klar: Ein generelles Mitnahmeverbot in Bus und Bahn ist angesichts dieser Testergebnisse kaum noch zu rechtfertigen (Quelle: ADAC).

Am Ende bleibt eine Erkenntnis, die viele überraschen dürfte: E-Scooter sind sicherer, als ihr Ruf – und wer Markenqualität kauft, hat kaum Grund zur Sorge.

