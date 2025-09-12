ADAC legt sich fest: Nur eine Sache steht E-Autos wirklich im Weg

E-Autos überzeugen viele Fahrer problemlos – wenn sie denn einsteigen.

Wer mit einem E-Auto fährt, ist begeistert, Überzeugungsarbeit leisten die Stromer, sobald ihr einsteigt und losfahrt. Ganze 81 Prozent der Befragten, die schon ein E-Auto gefahren sind, bewerten das Fahrgefühl als gut oder sehr gut, so eine Auswertung der ADAC Autoversicherung.

E-Autos: Hauptsache ausprobieren!

Die Hürde liegt also schon vor dem Ausprobieren, vor Probefahrten, die für 86 Prozent der Autofahrer zur Pflicht gehören, bevor überhaupt an einen Kauf gedacht wird. 78 Prozent wollen auch das Laden testen. Viele planen sogar mehrere Testfahrten, um sicherzugehen (Quelle: ADAC Autoversicherung).

Wie viele Autofahrerinnen und -fahrer schon an dieser Hürde scheitern, geht aus der Analyse des ADAC zwar nicht hervor. Trotzdem macht die Untersuchung klar: Wer sich überwindet und einfach ein paar Runden im Elektroauto dreht, hat in vier von fünf Fällen kaum etwas zu meckern.

Das könnten höchstens die Hersteller haben, denn Markentreue spielt beim Umstieg auf E-Autos weniger eine Rolle. Nur 31 Prozent würden bei einem Elektroauto bei ihrer bisherigen Marke bleiben. Die meisten sind offen für Neues, was auch an der wachsenden Modellauswahl und kürzeren Ladezeiten liegen dürfte, die den Umstieg einfacher machen als noch vor einigen Jahren.

ADAC: Akku-Versicherung ist Fahrern wichtig

Dass viele Autofahrer beim Wechsel trotzdem zögern, liegt dem ADAC zufolge an Unkenntnis und Unsicherheit, nicht zuletzt in Bezug auf mögliche Versicherungsrisiken. Ein umfassender Versicherungsschutz für den Akku fehle oft, bemängeln die Autoexperten. Sie raten daher nur Versicherungsverträge abzuschließen, die einen integriertem Akkuschutz bieten – besonders bei gebrauchten Stromern.

Laut einer Umfrage der ADAC-Autoversicherung halten 72 Prozent der Autofahrer einen speziellen Versicherungsschutz für die Antriebsbatterie für unverzichtbar. Kein Wunder: Der Akku ist das teuerste Einzelteil eines Elektroautos. Ein Austausch kann bei Eigenverschulden im schlimmsten Fall 20.000 Euro oder mehr kosten.

Trotzdem bieten nicht alle Versicherer eine sogenannte Allgefahrendeckung für die Batterie an. Genau das bremse die Nachfrage. Wer sich für ein Elektroauto interessiert, achtet heute nicht mehr nur auf Reichweite oder Ladezeiten, ist sich der ADAC sicher.