ADAC macht den Batterie-Test: Wer Plug-In-Hybrid fährt, braucht sich keine Sorgen machen

Wer auf diese Angaben des ADAC achtet, ist beim gebrauchten Plug-In auf der sicheren Seite.

Wer sich für einen gebrauchten Plug-in-Hybrid (PHEV) fürs nächste Auto entscheidet, kann sich entspannen. Dem ADAC zufolge kommen die meisten Modelle mit einer robusten Batterie daher, die auch bei höheren Kilometerständen einem Kauf nicht im Weg steht.

ADAC: Plug-in-Hybride scheitern nicht an der Batterie

Es gilt trotzdem, die Batterie als wichtiges Bauteil bei der Entscheidung für oder gegen einen Wagen nicht zu vernachlässigen – und im besten Fall den State of Health (SoH), also den Gesundheitszustand des Akkus, auslesen zu lassen. Dazu gibt euch der ADAC Kilometerrichtwerte an die Hand, mit denen ihr das Ergebnis einschätzen könnt:

Bei 50.000 km sollte noch eine Restkapazität von mindestens 92 Prozent der ursprünglichen Maximalkapazität erreicht werden,

bei 100.000 km mindestens 88 Prozent,

bei 150.000 km mindestens 84 Prozent,

bei 200.000 km mindestens 80 Prozent.

Sollte der ausgelesene SoH deutlich unter diese Erfahrungswerte fallen, warnt der ADAC. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Antriebsbatterie „übermäßig gealtert“ sei oder einzelne Batteriezellen beschädigt sein können – und das wird für Kunden teuer. Ein kompletter Austausch des Akkus kann schnell einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten (Quelle: ADAC).

Grundlage der ADAC-Empfehlung ist eine Auswertung von rund 28.500 Batterietests, die der ADAC gemeinsam mit dem Anbieter Aviloo durchgeführt hat.

Welche Marke hat bei Plug-ins die Nase vorn?

Im Vergleich des ADAC sind mehrere große Marken vertreten: Mercedes, Ford, Mitsubishi und Modelle der VW- sowie BMW-Gruppe. Die Plug-in-Hybride von Mercedes schneiden mit ihren Batterien durchschnittlich am besten ab. Sie halten also die Kapazität am besten auch bei höheren Kilometerständen.

Auch die VW-Fahrzeuge liegen im erwartbaren Feld, während BMW etwas schlechter abschneidet. Bei Ford fehlen laut ADAC vor allem noch die hohen Kilometerstände, um belastbare Aussagen zu machen, während Mitsubishis Hybride, genauer deren Batterien, schon nach vergleichsweise geringer Laufleistung deutlich altern.

Der ADAC weist aber auch darauf hin, dass der SoH der Antriebsbatterie bei Plug-in-Hybriden stark vom Fahrverhalten geprägt ist. Viele PHEVs werden ohnehin zum Großteil nicht elektrisch gefahren, sondern mit dem Verbrennungsmotor angetrieben. Wird die Batterie somit entsprechend wenig genutzt, bleibt sie auch länger in gutem Zustand. Ein hoher elektrischer Fahrtanteil und mehr Ladungen hingegen sind zwar für Energiekosten und Umweltwirkung wünschenswert, sorgt aber für mehr Belastung des Akkus.