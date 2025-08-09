ADAC-Mitglieder sind klar im Vorteil: So spart ihr an Ladesäulen viel Geld

Aral bietet ein deutschlandweites Netz an Schnell-Ladestationen für Besitzer von Elektroautos. Hier erfahrt ihr alle Informationen über Aral Pulse, wie ihr eine Ladekarte beantragt, wie hoch die Preise ausfallen und welche Vorteile ADAC-Mitglieder genießen.

Was ist Aral Pulse?

Aral Pulse ist besonders interessant für Fahrer eines Elektrofahrzeugs. Aral bietet mit diesem Service ein Netz von Schnell- und Ultraschnellladestationen in ganz Deutschland an, das euer Auto mit Strom aus zertifizierten Ökostromquellen auflädt.

Um Aral Pulse nutzen zu können, benötigt ihr entweder die offizielle Aral Pulse App oder eine „Aral Pulse“-Ladekarte.

„Aral Pulse“-App und die Ladekarte

Die „Aral Pulse“-App gibt es im App Store (iOS) und im Google Play Store (Android). Mit der App findet ihr Ladesäulen in der Nähe und behaltet euren Ladevorgang im Blick. Außerdem habt ihr Zugang zu ausgewählten Partnerstationen der Aral.

Mit der „Aral Pulse“-App spart ihr beim Laden, was besonders für Vielfahrer ein großer Vorteil ist. Als Alternative zur App gibt es eine Ladekarte für Aral Pulse. Diese könnt ihr über die App beantragen; ihr solltet sie allerdings nicht mit der Ladekarte verwechseln, die euch andere Vorteile bietet.

Die „Aral Pulse“-Ladekarte ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in europäischen „BP Pulse“-Ladenetzen einsetzbar – beispielsweise in Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande und Luxemburg.

Preise für das Laden bei Aral Pulse

Der Preis pro Kilowattstunde (kWh) variiert je nach Ladestation. Generell gilt: Schnelleres Laden kostet mehr. Hier eine Übersicht der Preise von Aral Pulse (Quelle: Aral):

AC (Wechselstrom / ≤ 22 kW) = 0,54 Euro pro Kilowattstunde : Wechselstrom bietet sich für das Laden über Nacht an oder bei längeren Aufenthalten. Typisch ist Wechselstrom übrigens auch Zuhause.

: Wechselstrom bietet sich für das Laden über Nacht an oder bei längeren Aufenthalten. Typisch ist Wechselstrom übrigens auch Zuhause. DC (Gleichstrom / ≤ 50 kW) = 0,59 Euro pro Kilowattstunde : Gleichstrom erlaubt schnelleres Laden und ist ideal für unterwegs oder kurze Zwischenstopps.

: Gleichstrom erlaubt schnelleres Laden und ist ideal für unterwegs oder kurze Zwischenstopps. DC (Gleichstrom / > 50 kW) = 0,69 Euro pro Kilowattstunde: Erlaubt die Ladestation eine Leistung von über 50 kW, spricht man von Ultraschnelladern.

Das geht auch moderner: Die „Aral Pulse“-App zeigt euch die Preise für freie Ladestationen. (© IMAGO / Manfred Segerer)

Vorteile als ADAC-Mitglied

Besonders attraktiv ist das Tanken von Strom über Aral Pulse als Mitglied eines ADAC-Abonnements. Ihr hinterlegt eure Mitgliedsnummer in der „Aral Pulse“-App und schon profitiert ihr von den Vorteilen.

Neben vergünstigten Ladetarifen müsst ihr keine Blockiergebühren an „Aral Pulse“-Ladestationen zahlen. Ihr zahlt seit August 2025 0,55 €/kWh an allen drei verschiedenen Ladestationen. Welche Gebühren sonst anfallen:

Wechselstrom (AC): 15 Cent pro Minute bei einer Blockierzeit ab 120 Minuten

15 Cent pro Minute bei einer Blockierzeit ab 120 Minuten Gleichstrom (DC): 15 Cent pro Minute bei einer Blockierzeit ab 45 Minuten

Welche Ladestationen Blockiergebühren erheben, erfahrt ihr in der App unter Stationsdetails.

