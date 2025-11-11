ADAC nimmt sich Hyundai i30 vor: Was taugt der Korea-Golf?

Mit dem i30 hat Hyundai seit Jahren einen starken Wettbewerber für das Golf-Segment in petto – ob der seine Stärke noch immer behaupten kann, weiß der ADAC.

Der Golf ist ein fast ewiger Klassiker – genug, um zum namensgebenden Modell der beliebten Kompaktklasse geworden zu sein. Doch es muss nicht immer ein VW sein, fand auch Hyundai schon 2017 und baut seitdem mit dem i30 eine Alternative, die bei Kunden immer wieder gut ankommt.

i30: Hyundai setzt auf Golf-Stärke – mit Erfolg

2024 haben die Südkoreaner den inzwischen etwas in die Jahre gekommenen i30 zum zweiten Mal aufgefrischt. Doch gute 8 Jahre auf dem Buckel – kann das Modell da noch überzeugen? Der ADAC meint: „Unter dem Strich ist der Hyundai i30 bei einer Testnote von 2,3 aber nach wie vor ein empfehlenswertes Auto in der Kompaktklasse. Besonders als Kombi gilt er Familien mit Platzbedarf als preiswerter Geheimtipp.“

Platz bietet der i30 vor allem in der Kombi-Version zur Genüge. (© Hyundai Motor)

Das „aber“ in dieser Passage macht zwar klar, dass sich Kunden beim i30 eben nicht für einen mit allen modernen Schikanen ausgestatteten Neuwagen entscheiden. Dafür gibt es ein gut eingespieltes Auto, das längst keine Kinderkrankheiten mehr fürchten braucht. Verlässlichkeit ist eben nicht nur ein Golf-Merkmal.

Wo brilliert der Hyundai i30 im ADAC-Test?

Gute Noten vergibt der ADAC für:

Sicherheit (2,0),

Motor (2,1),

Eco-Test (2,2),

Fahreigenschaften (2,2),

Innenraum (2,5).

Kleinere Abstriche müssen Kunden beim Komfort (2,6) machen – zumindest im Vergleich zu Premiummarken. Die schlechteste Einzelnote gibt es im Bereich Karosserie/Kofferraum (2,9). Hier kritisieren die Tester vor allem die unpraktisch hohe Ladekante. Mit 2,3 als Gesamtnote fährt der i30 trotzdem grundsolide durch den ADAC-Test.

Dabei können sich Hyundai-Kunden auf einige echte Highlights freuen: Seit dem 2024er Facelift gibt es alle notwendigen Assistenzsysteme an Bord sowie einen zentralen Screen zur Steuerung – nichts Besonders, oder? Doch der i30 brilliert mit physischen Tasten, die laut ADAC-Test klassisch aufgeräumt daherkommen und vor allem problemlos während der Fahrt zu bedienen sind – keine Selbstverständlichkeit, seit Touchscreens immer mehr zum Standard geworden sind. Die Systemsteuerung wird insgesamt als gut zugänglich gelobt.

Das Cockpit des i30 Kombi ist aufgeräumt und bietet mit seinen physischen Tasten einen echten Vorteil zu vielen moderneren Modellen. (© Hyundai Motor)

Auch die Ausstattungspalette ist schmal – ein Zeichen der Zeit, die der i30 schon auf dem Buckel hat? Oder eine erfreuliche Abwechslung im Extra-Dschungel, den manch andere Hersteller bieten? Beim Hyundai i30 wählt ihr zwischen Benziner und Mildhybrid, 100 oder 140 PS. Beide werden als Handschalter mit 6-Gang-Getriebe oder 7-gängige DSG-Halbautomatik angeboten. Zwei Ausstattungslinien und ein Assistenzpaket stehen zur Wahl – den Überblick verliert hier keiner.

Mit 197 km/h Topspeed, straffer, aber nicht sportlicher Beschleunigung und satter Bremswirkung überzeugt der i30 auf der Straße, wenn es darauf ankommt. Modern kommt er im Innenraum außerdem durch USB-C-Ladung für Vorder- und Rücksitze sowie kontaktloses Laden vorne rüber. Handys lassen sich kabellos über Apple Car Play oder Android Auto verbinden.

Hyundai i30 überzeugt beim Preis

Aber spricht der ADAC nicht von einem preiswerten Geheimtipp beim Hyundai? Kann man so sagen: Los geht es für den Fünftürer ab 27.990 Euro in der Basisversion. Die N-Line startet bei 32.150. Ein neuer Golf hingegen fängt aktuell erst bei 29.395 Euro an. Für den i30 Kombi müssen Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen: 28.990 Euro Grundpreis und 33.150 Euro für die N-Line-Ausstattung ruft Hyundai auf.

Aber: Der i30 wäre kein so alter Hase, wenn es nicht auch am Gebrauchtmarkt einige attraktive Angebote gebe. Wer sich den i30 als nächsten Wagen vorstellen kann, findet hier deutlich günstigere Angebote als direkt beim Hersteller. Für den ADAC spricht jedenfalls nichts dagegen, sich den Korea-Golf mal genauer anzusehen.