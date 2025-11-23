ADAC: So viel müssen Autofahrer 2026 draufzahlen

Mit neuen Vorgaben für den CO₂-Preis steigt 2026 auch der Literpreis für Benzin und Diesel in neue Höhen.

Ab 1. Januar 2026 gilt eine neue Vorgabe für die Höhe des CO₂-Preises in Deutschland. Statt wie aktuell 55 Euro pro Tonne CO₂-Emissionen gilt ab dann ein Preiskorridor. Ein Emissionszertifikat pro Tonne kostet dann zwischen 55 und 65 Euro. Das wird sich auch auf den Preis für Endkunden an der Tankstelle auswirken.

ADAC: So viel teurer wird Tanken ab 2026

Wie genau, hat der ADAC untersucht. Den Berechnungen der Autoexperten zufolge wird der Preisaufschlag pro Liter Benzin bis zu 2,9 Cent im Vergleich zu 2025 betragen. Insgesamt entfallen damit zwischen 15,7 bis 18,6 Cent des Benzinpreises allein auf die CO₂-Steuer.

Dieselfahrer trifft es noch härter. Der erwartete Anstieg wird bis zu 3,2 Cent pro Liter betragen. Das macht 17,3 bis 20,5 Cent CO₂-Preis pro Liter Diesel.

Weil die Spritpreise entscheidend von der Höhe des Rohölpreises abhängen, macht der ADAC damit keine Angaben zum tatsächlichen künftigen Literpreis an der Zapfsäule. In diesem Bereich dürfte sich aber das Plus im Vergleich zum aktuellen Jahr bewegen.

Gas- und Ölheizung: Nicht nur Autofahrer zahlen drauf

Ab 2026 gilt damit erstmals seit Einführung der CO₂-Bepreisung kein fixer Preis mehr, sondern eine Spanne. Auch das macht die Vorhersage schwieriger. Der Druck zu CO₂-Einsparungen dürfte allerdings dafür sorgen, dass sich der Preis eher am oberen Ende der Spanne bis 65 Euro einpendelt.

Neben den steigenden Spritpreisen sind auch Emissionen aus anderen Bereichen betroffen. So wird auch das Heizen mit Öl und Gas ab 2026 einen spürbaren Preissprung erleben.

Ab 2027 soll EU-weit ein einheitlicher CO₂-Preis eingeführt werden. Experten, auch die des ADAC, fürchten dann einen noch weitaus stärkeren Preissprung. Ob es dazu kommt, ist derzeit aber wieder offen. In der EU wird über Änderungen am bisher geplanten Modus für den CO₂-Preis diskutiert. So könnte dessen Höhe begrenzt oder starke, sozial unverträgliche Preissteigerungen durch zusätzliche Zertifikate abgemildert werden.