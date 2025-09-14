ADAC warnt: Diesel haben schlechte Aussichten

Diesel werden in Deutschland zur Seltenheit – besonders kleine Selbstzünder sterben aus.

Der Diesel ist ein Auslaufmodell. Anders lassen sich die Zahlen kaum deuten, die der ADAC zusammengetragen hat. Innerhalb von 10 Jahren ist die Auswahl an Dieselfahrzeugen um die Hälfte eingebrochen.

Wer Diesel sucht, kann nicht wählerisch sein

Besonders extrem ist die Abnahme im Segment der Kleinst- und Kleinwagen zu spüren: Von 47 verfügbaren Modellen am deutschen Markt in 2015 ist heute kein einziges geblieben. Kleinwagen werden mit Benzinmotor, als Hybride oder künftig als E-Auto angeboten – der Dieselmotor hat ausgedient.

Nun waren kleine Diesel auch zuvor nicht gerade die Mehrheit, doch der Trend zieht sich durch fast alle Segmente. In der Mittelklasse ist ebenfalls über die Hälfte des Angebots verschwunden. Beim Kombi zählt der ADAC in der eigenen Autodatenbank nur noch fünf Pkw-Modelle – wohlgemerkt über die Marken und Hersteller hinweg.

Auch in der oberen Mittelklasse und der Oberklasse schrumpft das Portfolio stetig, wenn auch nicht ganz so schnell. Einzige Ausnahme ist dem ADAC zufolge der Kleinbus-Sektor. Hier gibt es ein leichtes Plus an Dieselfahrzeugen im Angebot (Quelle: ADAC).

Was bringt der Diesel heute noch?

Der Grund laut ADAC: Der Diesel hat ausgedient. Zwar gibt es noch immer steuerliche Bevorzugung, die den Treibstoff – in den meisten Fällen – günstiger macht. Doch die Rechnung, dass insbesondere Vielfahrer mit einem Diesel auf Dauer günstiger fahren, geht nicht mehr so einfach auf.

Heute komme es viel mehr auf eine Kombination mehrerer Faktoren an: Treibstoffkosten spielen weiter eine Rolle, aber auch die Modellauswahl, der Kaufpreis und die tatsächliche Laufleistung müssen inzwischen mehr berücksichtigt werden. Wer auf lange Sicht sparen will, kann sich nicht mehr blind auf den Diesel verlassen.

Plug-In und Elektroauto als neue Konkurrenz

Dazu kommt: Die Auswahl an Alternativen ist heute eine ganz andere. Noch 2015 war die Wahl zwischen Benziner und Diesel praktisch die einzige. Heute kommen Plug-In-Hybride und E-Autos dazu, die je nach persönlichem Fahrprofil für Kunden eine Alternative darstellen können. So schrumpft das Interesse der Kunden und damit der Anreiz für Hersteller, weitere Diesel zu entwickeln.

Nicht zuletzt dürfte auch der Dieselskandal unter den deutschen Autobauern seinen Teil zum Niedergang des Dieselmotors beitragen. Noch heute ist der nicht abschließend aufgearbeitet und belastet weiter den Ruf von Dieselfahrzeugen – selbst wenn die inzwischen durch technische Verbesserungen weit schadstoffarmer unterwegs sind als noch vor einigen Jahren.