ADAC warnt: Dieser Parkscheiben-Fehler kostet euch 20 Euro

Die Parkscheibe ist korrekt eingestellt? Das reicht nicht, warnt der ADAC. Schon ein kleiner Fehler kann schnell ein Bußgeld von 20 Euro nach sich ziehen. Vielen Autofahrern ist das gar nicht bewusst.

Parkscheiben: ADAC warnt vor Bußgeld-Irrtum

Autofahrer wähnen sich meist auf der sicheren Seite, wenn sie ihre Parkscheibe richtig eingestellt haben und diese gut sichtbar ist. Doch das reicht nicht aus, wie der ADAC informiert. Farbe und Form der Scheibe spielen eine wichtige Rolle, die oft übersehen wird.

Die Straßenverkehrsordnung lässt bei der Gestaltung der Parkscheibe keinen Spielraum. Erlaubt sind nur blau-weiße Exemplare mit den exakten Maßen von 11 cm Breite und 15 cm Höhe. Wer meint, mit einer bunten oder anders gestalteten Scheibe Eindruck schinden zu können, riskiert ein Verwarnungsgeld von immerhin 20 Euro (Quelle: ADAC).

Doch damit nicht genug: Die falsche Parkscheibe kann als ungültiges Parkzeichen gewertet werden. In diesem Fall drohen deutlich höhere Strafen – bei einer Parkdauer von mehr als drei Stunden bis zu 40 Euro. Der Grund: Das Fahrzeug gilt dann als widerrechtlich ohne gültige Parkscheibe abgestellt.

Elektronische Parkscheiben sind in Deutschland zwar erlaubt, müssen aber strenge Anforderungen erfüllen. Sie müssen sich beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch auf die nächste halbe Stunde einstellen und dürfen die Zeit nicht mitlaufen lassen. Auch die Gestaltung ist genau vorgeschrieben: Das blau-weiße Parksymbol muss sichtbar sein und die Anzeige bestimmte Größenvorgaben erfüllen.

Falsche Parkscheibe kann teuer werden

Die richtige Parkscheibe mag auf den ersten Blick eine Kleinigkeit sein. Doch wer sich nicht an die Regeln hält, kann schnell in eine kostspielige Situation geraten. Es lohnt sich also, beim nächsten Parken genau hinzuschauen – nicht nur auf die Uhrzeit, sondern auch auf die Parkscheibe selbst.

Das solltet ihr zur elektronischen Parkscheibe wissen:

