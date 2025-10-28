ADAC: Wer im Dunkeln Fahrrad fährt, macht besser einen Bogen um diese Lampe

Gutes Licht am Fahrrad muss nicht teuer sein – doch ihr solltet nicht um jeden Preis sparen.

Im Herbst und Winter müssen Fahrradfahrer genau aufpassen: Nasses Laub, feuchte Straßen, Glätte und dazu die Dunkelheit werden zum Risiko. Schon für wenig Geld könnt ihr aber eine sichere Beleuchtung installieren. Deshalb hat der ADAC 10 LED-Beleuchtungssets fürs Fahrrad unter 50 Euro verglichen – und warnt bei einem Modell von Decathlon vor Mängeln.

ADAC: LED-Fahrradlichtset von Decathlon mit Luft nach oben

Das „Fahrrad-Beleuchtung Set vorne / hinten ST510“ mit 25 LUX und USB-Lademöglichkeit des bekannten Sportartikelhändlers Decathlon erhält im Test nur eine Gesamtnote von 4,2. Das gilt zwar noch als ausreichend, bedeutet aber das schlechteste Ergebnis im Vergleich des ADAC.

Gründe für die schlechte Bewertung sind laut ADAC, dass das Set nicht die laut DIN-Vorgabe notwendige Leuchtdauer schafft. Der Akku macht also zu früh schlapp. Zudem sei das Rücklicht im Vergleich weniger gut sichtbar als bei anderen Modellen.

Zwar ist das Decathlon-Produkt mit einer UVP von 29,99 Euro auch das günstigste Set unter den 10 getesteten, doch für nur wenige Euro mehr gibt es deutlich bessere Ergebnisse.

Das Problem für Kunden: Der ADAC verrät nicht in allen Fällen die genaue Produktbezeichnung. So findet ihr mehrere Sets vom Hersteller Fischer etwa bei Amazon (bei Amazon ansehen). Doch welches genau davon im Test den ersten Platz (2,3) geholt hat, bleibt unklar. Ihr kriegt jedoch schon für deutlich weniger als die vom ADAC angegebene UVP Produkte von Fischer und anderen gut platzierten Marken, die sogar über eine höhere Leuchtstärke verfügen.

Die gesamten Testergebnisse findet ihr beim ADAC.

Fahrradlicht im Herbst: Auf die richtige Einstellung kommt es an

Der ADAC weist zudem auf ein wichtiges Risiko hin: Fahrradfahrer sollten gerade in der dunklen Jahreszeit darauf achten, das Vorderlicht richtig einzustellen. Die Fahrradbeleuchtung kann sonst sogar stärker andere Verkehrsteilnehmer blenden als die Lichter von Autos.

Grundsätzlich gilt der Tipp: Das Licht am Fahrrad sollte nie nach oben ausgerichtet sein. Der Lichtkegel muss auf die Straße vor euch gerichtet sein und sollte problemlos die nächsten 5 Meter ausleuchten. Oft machen Fahrradfahrer laut ADAC den Fehler, das Licht zu hoch einzustellen und damit andere zu blenden. Das kann dann auch für euch zur Gefahr werden.