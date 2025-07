ADAC: Wie ihr euren Namen und eure Adresse online ändert

Eine ADAC-Mitgliedschaft bringt viele Vorteile – dafür benötigt der Automobilclub allerdings auch einige persönliche Daten. Hier zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr euren Namen oder eure Adresse ändern könnt.

Bevor es losgeht: Verifizierung beim ADAC

Um praktisch alles rund um eure Mitgliedschaft online erledigen zu können, ist eine einmalige Verifikation beim ADAC unbedingt notwendig. Dafür müsst ihr zunächst die offizielle Seite des ADAC besuchen und auf „Mein ADAC“ oben links klicken.

Für die Verifizierung habt ihr nun verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr das bereits getan habt, könnt ihr diesen Teil des Artikels überspringen. Entweder schickt euch der ADAC einen Freischaltcode per Post zu oder ihr nutzt die Nect-App.

In der App werden Ausweisdokumente und ein kurzes Video von euch miteinander abgeglichen, um euch innerhalb weniger Minuten zu identifizieren. Alternativ könnt ihr auch einfach zu einer Geschäftsstelle gehen und dort persönlich Namen oder Adressen ändern.

Über „Meine Daten“ könnt ihr alle persönlichen Informationen einsehen und ändern. (© ADAC / Screenshot GIGA)

Wie ihr Namen oder Adressen ändert

Mit den folgenden Schritten könnt ihr eure Adresse nach der einmaligen Verifizierung mit wenigen Klicks auf der Website des ADAC anpassen.

Von der Startseite der offiziellen ADAC-Seite aus wählt ihr in der rechten oberen Ecke „ Mein ADAC “ aus.

“ aus. Klickt im geöffneten Fenster auf „ Meine persönlichen Daten “. Habt ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert, müsst ihr hier noch einen Code eingeben.

“. Habt ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert, müsst ihr hier noch einen Code eingeben. Scrollt etwas herunter, klickt auf „Meine Nutzer- und Kontaktdaten“ und wählt die gelbe Schaltfläche „Daten ändern“.

und wählt die gelbe Schaltfläche „Daten ändern“. Passt euren Namen oder eure Adresse entsprechend an und vergesst nicht, die Änderungen zu speichern.

Schon sind eure Daten nach einer Namensänderung oder einem Umzug wieder auf dem neuesten Stand. Wollt ihr den Vorgang klassisch per Post oder Mail erledigen, könnt ihr zudem eine Mail an service@adac.de senden. Auch der Postweg an diese Adresse ist möglich: ADAC e. V., Mitgliederservice, Hansastraße 19, 80686 München (Quelle: ADAC-Hilfecenter).