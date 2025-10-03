ADO Air 20 Pro im Test: Kleines Falt-E-Bike für die Stadt und Camping überrascht

Das ADO Air 20 Pro hat mich vier Wochen in meinem Alltag begleitet und einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so gerne auf einem faltbaren E-Bike unterwegs bin.

ADO Air 20 Pro im Test: Fazit Das Air 20 Pro von ADO hat mich positiv überrascht. Ich hatte ein unkomfortables Falt-E-Bike erwartet, auf dem man nur notdürftig die allerwichtigsten Besorgungen erledigen kann, wenn man damit in der Stadt oder im Urlaub unterwegs ist. Tatsächlich ist das Air 20 Pro überraschend angenehm zu fahren. Besonders deswegen, weil sich die Sitzhöhe und die Lenkstange anpassen lassen – das geht bei solchen Rädern nicht immer. Es fehlt dem Fahrrad zwar an einer anständigen Federung hinten, doch ich bin gerne damit auch weitere Strecken von bis zu 40 km beim Test der Reichweite gefahren. Besonders gut gefallen hat mir der Bafang-Motor mit dem 2-Gang-Getriebe und dem Riemenantrieb. Damit seid ihr leise und sauber unterwegs. Ab etwa 19 km/h legt sich der zweite Gang automatisch ein und die Trittfrequenz sinkt deutlich, sodass ihr bequem 25 km/h fahren könnt. Bis zu 30 km/h sind auch noch okay. Danach wünscht man sich einen dritten Gang – aber in dem Geschwindigkeitsbereich ist man damit selten unterwegs. Das Air 20 Pro von ADO eignet sich perfekt für Menschen, die nicht viel Platz haben und ihr Fahrrad auch mal mitnehmen wollen. Es hat auf dem flachen Land in Ostfriesland eine Reichweite von über 50 km erreicht und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Es ist zwar etwas hart zu fahren, doch mit einer hinteren Federung wäre das Fahrrad deutlich schwerer. Die Blinker hinten fand ich praktisch, hätte mir zusätzlich aber noch ein Bremslicht gewünscht. Das ist der einzige echte Makel, den ich hier sehe. Zudem fehlt mir ein GPS-Sender. Den darf man in der Preisklasse von 1.500 Euro (bei ADO anschauen) aber wohl nicht erwarten. ADO Air 20 Pro E-Bike mit Riemenantrieb Kompaktes Falt-E-Bike mit Bafang Brushless Motor, automatischer 2-Gang-Schaltung und wartungsfreiem Riemenantrieb. Mit App-Steuerung und 3,5 Zoll IPS-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 22:28 Uhr Vorteile: Falt-Mechanismus

Das ADO Air 20 Pro kam sehr gut verpackt bei mir an. (© GIGA)

Das ADO Air 20 Pro kam in einem recht kompakten Karton bei mir an und ließ sich durch das geringe Gewicht gut von mir alleine tragen. Der Aufbau ging auch ganz schnell. Das Fahrrad kam zu 90 Prozent aufgebaut an. Ich musste nur den Lenker, das Sitzrohr mit dem Akku und die Pedale montieren. In 30 Minuten war alles erledigt.

Bei der ersten Ausfahrt waren noch nicht alle Schrauben und Schnellspanner fest. (© GIGA)

Bei der ersten kurzen Fahrt habe ich aber schnell gemerkt, dass ich alle wichtigen Schrauben noch einmal nachziehen muss. Einmal hat sich der Faltmechanismus während der Fahrt geöffnet. Wie das passiert ist, kann ich mir bis heute nicht erklären.

Die Schrauben am Lenker und besonders der Schnellspanner am Sitzrohr müssen richtig fest sein. Sonst rutscht der Sitz bei Erschütterungen nach unten. Ich hatte erst Angst, dass ich den Akku vielleicht zerquetsche, denn ich musste es richtig stramm festziehen, damit nichts mehr rutscht.

Die hydraulischen Bremsen musste ich etwas einstellen. (© GIGA)

Ansonsten musste ich beide Bremsen neu einstellen, da die Bremsbelege an den Bremsscheiben geschliffen haben. Dazu habe ich von beiden Bremssätteln die Befestigungsschrauben gelöst, die Bremse gezogen und die Schrauben wieder festgezogen. Danach war das Problem Geschichte.

Mit dem roten Kippschalter steuert ihr die Blinker. (© GIGA)

Die Blinker lassen sich sehr einfach über einen Kippschalter auf der linken Seite bedienen.

Eine Klingel ist auch mit dabei. (© GIGA)

Durchdachter Faltmechanismus

Das Fahrrad lässt sich sehr einfach zusammenfalten. (© GIGA)

Ich hatte, bis auf einmal in meiner Kindheit, bisher noch keinen großen Kontakt mit faltbaren Fahrrädern. Ich sehe sie nur immer wieder hier bei uns an der Nordsee bei den Touristen, Campern oder auch im Urlaub in Italien. Das ADO Air 20 Pro lässt sich mit zwei Handgriffen sehr kompakt zusammenklappen.

Es passt dadurch in so gut wie jeden Kofferraum. Bei meinem Toyota Yaris Cross war das Verstauen überhaupt kein Problem. Das Gewicht von etwas über 20 kg ist gut zu handeln, sodass man das Fahrrad auch alleine in den Kofferraum bekommt.

Scharfes Display

Das Display lässt sich super ablesen, ist sehr hell und kann sogar vom Handy Navi-Informationen anzeigen. (© GIGA)

Sehr positiv zu erwähnen ist das IPS-Display, auf dem alle wichtigen Informationen angezeigt werden. Das lässt sich durch die hohe Helligkeit und Schärfe perfekt ablesen. Ihr sehr dort die Restkapazität des Akkus, könnt die Unterstützungsstufe wählen und sogar ein einfaches Navi vom Handy mit Richtungspfeilen einblenden.

Nervig finde ich nur drei Dinge:

Wenn das Fahrradlicht aktiviert wird, dunkelt sich die Helligkeit des Displays ab. Ihr könnt das manuell wieder hochstellen, doch das müsst ihr immer wieder machen.

Das Fahrrad merkt sich nämlich nichts. Weder die letzte Unterstützungsstufe, die ihr ausgewählt hattet, noch die Lichteinstellungen. Alles muss von Neuem eingestellt werden. Mein eigenes E-Bike merkt sich alles Einstellungen, die ich zuletzt eingestellt hatte.

Es wird zudem keine verbleibende Reichweite angezeigt. Ihr seht nur am Balken rechts, wie viel der Akku noch zu bieten hat.

Komisch finde ich auch, dass ich zwischen dem Eco- und Sport-Modus nur durch ein Untermenü sehr umständlich wechseln kann. Das hätte man sicher einfacher regeln können. Beispielsweise indem man nicht bei der Eco-Stufe beim Drücken der Plus-Taste endet, sondern in den Turbo-Modus wechselt, wenn man weiter auf die Plus-Taste drückt. Alternativ geht der Wechsel auch per App.

In der ADO-App könnt ihr wichtige Informationen aufrufen. (© GIGA)

Die App an sich ist von der einfachen Seite. Ihr könnt dort die gefahrenen Kilometer sehen, Einstellungen verändern oder die Navi-Funktion nutzen. Ein GPS-Symbol wird zwar angezeigt, doch das Fahrrad unterstützt diese Funktion nicht. Das hätte ich mir persönlich noch gewünscht.

Sogar an einen USB-Port hat ADO gedacht. (© GIGA)

Richtig praktisch ist der USB-Port am Fahrrad, über den ihr euer Smartphone laden könnt.

Bequem aber hart

Das ADO Air 20 Pro fährt sich richtig toll. (© GIGA)

Ich weiß nicht, ob es am Akku-Sitzrohr liegt, an den kleinen Reifen oder an dem Rahmen. Das Fahrrad überträgt hinten jede kleine Straßenunebenheit direkt auf den Fahrer. Während die Fahrt auf einer glatten Fahrbahn sehr angenehm ist, kann es bei schlechteren Fahrradwegen unangenehm werden.

Generell finde ich die Ergonomie des Fahrrads sehr gut. Ich habe das Rad auf meine 180 cm Körpergröße ideal einstellen können, sodass ich sehr angenehm unterwegs war. Besonders der höhenverstellbare Lenker hat dazu beigetragen.

Nach vorne könnte die Ausleuchtung etwas besser sein. (© GIGA)

Ich bin auch mehrfach im Dunkeln gefahren. Da empfand ich die Beleuchtung nach vorne als ausreichend. Sie könnte gerne etwas heller sein.

Das Rücklicht ist sehr hell. (© GIGA)

Hinten ist das Rücklicht sehr hell. Im Dunkeln sind die Blinker deutlich besser zu sehen als im Hellen am Tag.

Motor, Getriebe und Riemenantrieb

Mit dem Riemenantrieb bleibt die Hose sauber. (© GIGA)

Ich war schon immer ein Fan vom Riemenantrieb. Das Problem war nur, dass die Kadenz beim Treten bei höheren Geschwindigkeiten viel zu hoch lag. Das Problem wurde beim ADO Air 20 Pro mit einem 2-Gang-Getriebe gelöst. Bis 19 km/h pedaliert man etwas leichter und schneller, danach wird der zweite Gang eingelegt und man kann sehr bequem 25 km/h fahren.

Der Bafang-Motor mit Drehmomentsensor fährt sich sehr angenehm. (© GIGA)

Der Bafang-Motor leistet bis zu 40 Nm und unterstützt einen bequem bis 25 km/h. Ich habe hier auf dem flachen Land zwar keine großen Steigungen zu bewältigen, doch die Autobahnüberführungen und Deiche kam ich ohne Probleme hoch.

Das Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe und Riemenantrieb empfand ich bei so einem kleinen und agilen Fahrrad als gut abgestimmt. Man muss sich weder um die Gangschaltung noch um einen Schmutzschutz kümmern. Einfach losfahren und Spaß haben.

Reichweite überzeugt

Ich bin etwa 50 km weit gekommen – im Eco-Modus. (© GIGA)

Ich habe mit einer Akkuladung eine Reichweite von etwa 50 km erreicht. Da hatte ich noch einen kleinen Puffer übrig. Es gibt für das Fahrrad noch einen Range Extender, mit dem ihr die Reichweite optional erhöhen könnt.

Generell war ich damit aber zufrieden. Ich habe das ADO Air 20 Pro für Einkäufe, kleine Ausfahrten und Besuche benutzt. Auf dem Gepäckträger hatte ich meinen Korb installiert und war somit perfekt ausgerüstet.

ADO hat hier in meinen Augen einen guten Kompromiss zwischen Reichweite und Gewicht gefunden. Klar hätte man einen größeren Akku installieren und die Reichweite erhöhen können, doch das hätte den Preis und das Gewicht erhöht.

Was hätte man besser machen können?

Die Blinker sind nur hinten angebracht und es gibt kein Bremslicht. (© GIGA)

Das ADO Air 20 Pro ist natürlich nicht perfekt. Folgende Punkte hätte ich mir persönlich noch gewünscht:

Bremslicht

Blinker in den Lenkerenden

Gefederten Sattel

Besonders das Bremslicht und die Blinker in den Lenkerenden fände ich machbar – auch zu dem Preis. Beim Sattel ist der Aufwand sicher etwas größer.

