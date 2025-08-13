Ärger für Firefox-Nutzer: Beliebte Chrome-Alternative geht in die Knie

Nutzer von Firefox haben ernsten Grund, eine neue KI-Funktion zu fürchten.

In den letzten Tagen häuften sich Berichte über laute Lüfter und stark ausgelastete Prozessoren bei Firefox-Nutzern. Schnell war ein Verdacht da: Die neu eingeführten Tab-Gruppen mit KI-Unterstützung sind schuld. Mozilla hat mittlerweile auf das Problem reagiert.

Firefox: KI sorgt für Leistungsprobleme

Laut verschiedenen Einträgen im Firefox-Forum und auf Reddit schoss die CPU-Auslastung bei manchen Firefox-Nutzern zuletzt in die Höhe, selbst ohne viele geöffnete Tabs.

Im internen Task-Manager tauchte ein Prozess namens „Inference“ auf, der teilweise über 100 Prozent CPU-Last verursachte. Das Schließen des Prozesses beendete das Problem – brachte den Browser aber komplett zum Absturz (Quelle: Reddit).

Der Firefox-Anbieter Mozilla hat inzwischen erklärt, dass nicht die Tab-Gruppierung schuld war. Der Fehler steckte in einer neuen Version der Adressleisten-Suche. Diese sollte mithilfe einer lokal laufenden KI besuchte Webseiten schneller wiederfinden, ohne dass Nutzer sich an die genaue Adresse erinnern müssen. Ein Bug in dieser Funktion führte jedoch zu hoher Systemlast.

Firefox: Such-Rollout gestoppt, Fix in Arbeit

Um den Fehler einzudämmen, hat Mozilla die Einführung der neuen Suche vorerst gestoppt. Betroffene Nutzer sollten dadurch keine Leistungseinbrüche mehr erleben. Ein permanenter Fix ist laut Unternehmen bereits in Entwicklung.

Dass Firefox KI-Funktionen lokal und nicht über die Cloud ausführt, gilt für viele als Pluspunkt beim Datenschutz. Allerdings zeigt der Vorfall auch, dass diese Technik auf normalen Rechnern schnell an Grenzen stoßen kann. Manche Nutzer fordern daher, alle KI-Features abschaltbar zu machen, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Wer sich absichern möchte, kann bestimmte Funktionen manuell ausschalten. Dazu in die Adresszeile des Browsers zunächst „about:config“ eingeben, nach dem Eintrag „browser.tabs.groups.smart.enabled“ suchen und diesen auf „false“ setzen.