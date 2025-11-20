Ärger mit Windows 11: Microsoft versteht es einfach nicht

Die Zukunft von Windows 11 stößt auf Widerstand.

Microsoft will Windows 11 und Künstliche Intelligenz immer enger verknüpfen. Der KI-Kurs sorgt jedoch auch für Kritik. Microsofts KI-CEO Mustafa Suleyman schreibt jetzt auf X (früher Twitter), dass er nicht verstehen kann, wie Leute von KI nicht beeindruckt sind.

KI-CEO von Microsoft verteidigt KI

Mann, es gibt so viele Zyniker! Ich muss lachen, wenn ich höre, wie Leute KI als enttäuschend bezeichnen. Ich mit bin Snake auf einem Nokia-Handy aufgewachsen. Dass Leute nicht beeindruckt davon sind, dass wir uns flüssig mit einer superschlauen KI unterhalten können, die jedes beliebige Bild/ Video generieren kann, finde ich unglaublich. Mustafa Suleyman, KI-CEO von Microsoft

In den Kommentaren unter dem Tweet gibt es viel Widerspruch. Nutzer yx-underground merkt an, dass Künstliche Intelligenz durchaus beeindruckend sei, aber sie einfach nicht wollen, dass KI in jede Faser von Windows gequetscht wird. Microsoft würde damit ein Problem lösen wollen, das überhaupt nicht existiert (zum Tweet).

Nutzer merken ebenfalls an, dass Windows aktuell noch zu viele andere Probleme habe, die behoben werden müssen, bevor sich Microsoft für neue KI-Features interessieren sollte. Andere schreiben, dass KI sie insgesamt durchaus beeindruckt, doch Microsofts Einsatz der Technologie zu wünschen übrig lasse.

Microsoft kann einfach nicht aufhören, über KI zu reden Microsoft hofft, dass der eigene KI-Hype ansteckend ist, doch bisher scheint das nicht zu funktionieren. Bei mir persönlich liegt es daran, dass ich Windows 11 als ein Werkzeug sehe. Ich will keinen allgegenwärtigen Assistenten, der mir über die Schulter schaut und mit dem ich mich unterhalten soll, wie mit einem echten Menschen. Ich will, dass mein Betriebssystem reibungslos funktioniert und nicht mit jedem Update erstmal kaputtgeht. Es muss nicht jedes beliebige Bild oder Video erstellen können. Microsoft scheint das nicht zu verstehen. Bisher fand ich die Hilfe, die Windows-Chatbots in offizieller Werbung liefern, tatsächlich wenig beeindruckend. Dazu kommt noch der Datenhunger von KI. Wenn ich an katastrophale Features wie Windows Recall denke, weiß ich nicht, ob ich Microsoft hier vertrauen will. Erst kürzlich hat Microsoft verraten, wie genau sich KI in Windows 11 breit machen wird. Die Features sollen zunächst immerhin noch optional bleiben. Martin Hartmann

