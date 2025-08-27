AirPods-Alternative? Samsung bringt günstige Galaxy Buds 3 FE

Samsungs Galaxy Buds 3 FE sind die günstige Alternative zu den Pro-Modellen.

Das südkoreanische Unternehmen hat kürzlich seine neuen In-Ears vorgestellt, die ab dem 5. September 2025 erhältlich sind. Die Buds 3 FE orientieren sich am Design der Galaxy Buds 3 Pro, bieten Active Noise Cancelling (ANC), KI-Features und mehr. Es wird sie in den Farben Schwarz und Hellgrau geben.

Design trifft auf KI

Wer mit den Galaxy Buds 3 Pro liebäugelte, aber wegen des Preises gezögert hat, findet in den Buds 3 FE eine günstigere Einstiegsmöglichkeit. Optisch erinnern sie stark an die Pro-Version – was für guten Halt und eine solide passive Geräuschdämpfung sorgen soll.

Technisch gibt es allerdings Abstriche: Statt Zwei-Wege-Lautsprechern kommt ein einzelner 11-mm-Dynamic-Driver zum Einsatz. Das ANC erreicht maximal 32 dB (Pro-Modelle bis 45 dB), reicht aber für typische Umgebungen wie Zug oder Büro völlig aus. Unterstützt wird das Ganze von Galaxy AI, die etwa bei Anrufen eure Stimme klar herausfiltert – auch in lauter Umgebung.

Galaxy Buds 3 FE: Alltagstauglich und vernetzt

Die Steuerung erfolgt über Touch-Gesten direkt am Ohrhörer oder per Sprachbefehl mit „Hey Google“. Dank Samsungs nahtloser Gerätevernetzung könnt ihr mühelos zwischen Smartphone, Tablet und Watch wechseln – praktisch, wenn beim Musikhören ein Anruf eingeht.

Bei der Akkulaufzeit bewegen sich die Buds 3 FE im soliden Mittelfeld: Bis zu sechs Stunden mit ANC, bis zu 8,5 Stunden ohne. Mit Ladecase sind insgesamt etwa 24 bis 30 Stunden drin – genug für mehrere Pendeltage oder ein Festival-Wochenende, solange ihr zwischendurch nachladet.

Die Ohrhörer sind nach IP54 zertifiziert, also gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Auch ohne Samsung-Smartphone lassen sie sich problemlos wie jedes andere Bluetooth-Headset, etwa mit einem iPhone, koppeln.

Mit 149 Euro und zwei Farboptionen sind die Galaxy Buds 3 FE deutlich günstiger als die Pro-Version zum Marktstart, müssen sich aber mit deren inzwischen gesunkenem Preis messen:

