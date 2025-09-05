AirPods in neuer Form: Apple, schau dir das an!

Apple ging bei der Vorstellung der letzten AirPods kein Design-Risiko ein. Alles ziemlich konservativ bei, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wesentlich mehr Mut zur neuen Form beweisen dagegen diese „AirPods“. Am Ende aber wohl zu gut, als dass Apple sie tatsächlich nachbauen würde.

Es ist zwar nur ein Entwurf, aber der hat es in sich. Diese AirPods schauen aus, als wären sie von Raymond Loewy – dem wohl bekanntesten Meister des Stromlinien-Designs – höchstpersönlich entworfen wurden. Da der aber seit Jahrzenten nicht mehr unter uns weilt, muss wohl ein anderer Formenzauberer dahinterstecken.

Ui – so schön retro. (© Jesus Coronado)

AirPods im Streamline-Design: Ungewohnt, aber schön

Verantwortlich für dieses außergewöhnliche Konzept der Apple-Kopfhörer ist der mexikanische Industriedesigner Jesus Coronado (Quelle: Behance, Jesus Coronado). Die klassische Form der AirPods mit dem unteren Stummel wird zwar beibehalten, allerdings interpretiert im sogenannten Streamline-Design, welches seinen Ursprung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte. Im Mittelpunkt steht eine Stromliniengestaltung, die zur Verringerung des Strömungswiderstands führt. Anfänglich hatte diese auch eindeutige, technische Vorteile, beispielsweise bei Automobilen oder auch Dampflokomotiven.

Wow – was für ein Anblick. (© Jesus Coronado)

Solche Vorzüge sind bei den AirPods im Streamline-Design natürlich nicht notwendig, es bleibt die pure Ästhetik eines solchen Konzeptes – feinster Edelstahl in fließenden Formen, die echte Begehrlichkeiten wecken. Doch dabei wird es auch bleiben, denn diese Stromlinien-AirPods sind zu gut und zu auffallend, als dass sie Apple in Erwägung ziehen würde.

Wir warten derweil auf die neuen AirPods Pro 3. Die will uns Apple auf dem iPhone-Event am 9. September zeigen – so die Gerüchteküche. Über ein solches krasses Design werden die neuen Kopfhörer aber sicherlich nicht verfügen. Das sind wir uns ziemlich sicher.