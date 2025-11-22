AirPods Max 2: Dieses Update schuldet Apple uns seit Jahren

Fünf Jahre Funkstille – und jetzt zeigt ein Designer, was Apple längst hätte liefern müssen.
Die AirPods Max sind inzwischen fünf Jahre alt – und Apple hat am Grunddesign seit 2020 praktisch nichts verändert. Kein neues Kopfband, keine neuen Materialien, keine Lösung für bekannte Komfort-Probleme. Ein neues Konzept von Designer Parker Ortolani zeigt nun, wie dringend nötig ein echtes Upgrade wäre – und welche Verbesserungen Apple längst hätte liefern können.
AirPods Max 2: Apple-Vision-Pro-Komfort für die Ohren
Ortolani übernimmt zwar die bekannten Ohrmuscheln, setzt aber beim Kopfband radikal neu an: Statt Metall und festem Gewebe kommt das flexible, leichte Vision-Pro-Material zum Einsatz. Das macht die AirPods Max 2 sofort bequemer und reduziert spürbar das Gewicht.
Leichter, flexibler, angenehmer
Das neue Kopfband verteilt den Druck viel breiter auf dem Schädel – ein häufiger Kritikpunkt der bisherigen AirPods Max. Gleichzeitig dürfte ein inneres Verstärkungselement für Stabilität sorgen, jedoch ohne den schweren Edelstahlkern des Originals.
Anpassbares Kopfband per Drehmechanismus
Ein cleverer Drehknopf am Bügel erlaubt es, die Ohrmuscheln präzise nach oben oder unten zu verschieben. So lassen sich die Kopfhörer endlich besser an unterschiedliche Kopfgrößen anpassen, ohne dass das Design schwerfällig wirkt.
Neue Bedienelemente für mehr Kontrolle
Die Digital Crown bleibt an ihrem Platz, wird aber durch zusätzliche Tasten ergänzt. Damit reagiert Ortolani auf einen langjährigen Nutzerwunsch: eine intuitivere Steuerung, ohne sich komplett auf die Krone verlassen zu müssen.
Mehr Komfort durch neue Ohrpolster
Die Ohrpolster selbst wurden aufgewertet und wirken deutlich kissenartiger. Zusätzlich sorgen Belüftungsöffnungen an der Unterseite dafür, dass Kondenswasser – ein bekanntes AirPods-Max-Problem – endlich der Vergangenheit angehört.
Ein kleiner Rückschritt beim Anschluss
Einziger Fauxpas: Der Designer verzichtet auf USB-C und setzt auf einen proprietären Anschluss wie bei der Apple Vision Pro. Das Konzept entstand zwar vor Apples USB-C-Update, dennoch wäre das ein Rückschritt, den Apple keinesfalls übernehmen sollte.
Dezente Farben – aber bitte mehr Mut
Ortolani zeigt sein Konzept in mehreren zurückhaltenden Farbtönen, dazu eine auffällige Project-RED-Version. Schön – aber Apple dürfte gern mutiger werden. Nach fünf Jahren Stillstand wäre ein frischer, farbenfroher Look mehr als überfällig (Quelle: Parker Ortolani via Yanko Design).
Unterm Strich: Wenn Apple die AirPods Max 2 wirklich so modernisieren würde, wie Ortolani es vormacht, wäre das endlich ein würdiges Update für das Flaggschiff der AirPods-Reihe – eines, das Nutzerinnen und Nutzer seit Jahren erwarten.