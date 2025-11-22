AirPods Max 2: Dieses Update schuldet Apple uns seit Jahren

Anzeige

Fünf Jahre Funkstille – und jetzt zeigt ein Designer, was Apple längst hätte liefern müssen.

Die AirPods Max sind inzwischen fünf Jahre alt – und Apple hat am Grunddesign seit 2020 praktisch nichts verändert. Kein neues Kopfband, keine neuen Materialien, keine Lösung für bekannte Komfort-Probleme. Ein neues Konzept von Designer Parker Ortolani zeigt nun, wie dringend nötig ein echtes Upgrade wäre – und welche Verbesserungen Apple längst hätte liefern können.