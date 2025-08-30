AirPods Pro 3: Apple bringt Funktion, die im Ernstfall entscheidend ist

Apples nächste AirPods bekommen ein Feature, das wichtiger ist als guter Sound.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple rüstet seine Kopfhörer auf – und diesmal geht es nicht nur um besseren Sound. Laut Bloomberg-Insider Mark Gurman sollen die AirPods Pro 3 noch in diesem Jahr erscheinen und erstmals über eine integrierte Herzfrequenzmessung verfügen. Eine Funktion, die nicht nur Fitnessfans freut – sie könnte im Ernstfall sogar lebensrettend sein.

Anzeige

AirPods Pro 3 mit Herzfrequenzsensor – mehr als ein Fitness-Gimmick

Im aktuellen „Power On“-Newsletter nennt Gurman die AirPods Pro 3 als Teil von Apples Herbst-Lineup. Herzstück des Upgrades: ein Sensor, der den Puls direkt im Ohr misst. Das Verfahren kennt man bereits von den Powerbeats Pro 2 – dort senden optische LED-Sensoren über 100 Lichtimpulse pro Sekunde, um den Blutfluss zu analysieren.

Doch das Ganze ist mehr als nur ein nettes Feature fürs Workout. Ein kontinuierlicher Puls-Check kann auf Herzrhythmusstörungen oder ungewöhnliche Belastungen hinweisen – Warnsignale, die rechtzeitig erkannt im Zweifel Leben retten können. In Verbindung mit der Health-App lassen sich Daten überwachen, auswerten und mit Ärzten teilen.

Die Pulsmessung basiert auf der Technologie der Apple Watch, die schon mehrfach gesundheitlich relevante Hinweise geliefert hat – etwa bei Vorhofflimmern. Wer beides trägt, nutzt automatisch die Uhr als Hauptquelle. Aber gerade für Menschen ohne Watch könnten die AirPods Pro 3 zum Gesundheitsbegleiter werden, den man ohnehin immer dabeihat.

Anzeige

Mehr als nur Gesundheit: Verbesserungen in vielen Bereichen

Neben dem Pulssensor erwarten Nutzer laut Gurman besseren Sound, stärkere Geräuschunterdrückung und ein überarbeitetes Design. Die AirPods Pro 2 wurden zuletzt 2022 grundlegend aktualisiert, 2023 gab es nur ein USB-C-Case. 2025 ist Zeit für den nächsten großen Sprung – mit Features, die weit über Musikgenuss hinausgehen.