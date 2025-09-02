AirPods Pro 3: Apple kriegt es nicht hin – Frust für Fans garantiert

Neues Apple-Gadget, alter Frust – das Highlight-Feature bleibt wohl erst mal aus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple will nächste Woche groß auffahren: iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 und dazu die AirPods Pro 3. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Nicht alles wird so laufen, wie sich viele Fans das erhoffen. Denn eine der spannendsten neuen Funktionen ist schlicht noch nicht fertig – und dürfte erst später nachgereicht werden.

Anzeige

AirPods 3 zum Start ohne wichtiges Feature

Die AirPods Pro 3 sollen technisch ein ordentliches Upgrade erhalten. Laut einem Leak setzt Apple auf gleich zwei neue Gesundheitssensoren. Zum einen kommt – endlich – die Herzfrequenzmessung, die bereits bei den Beats Powerbeats Pro 2 Premiere feierte. Zum anderen soll es sogar eine Temperaturmessung geben.

Damit geht Apple einen Schritt weiter auf dem Weg, die AirPods von simplen Kopfhörern zu einem Gesundheits- und Lifestyle-Gadget auszubauen. Bereits im letzten Jahr hatte man mit Hörtests und klinisch geprüften Hörhilfefunktionen in diese Richtung vorgelegt.

Noch spannender – und für viele wohl auch relevanter – wäre aber eine ganz andere Funktion: die Live-Übersetzung. Gerüchte dazu gibt es schon länger, sogar Code-Hinweise in iOS 26 wurden entdeckt. Brancheninsider Mark Gurman bestätigte ebenfalls, dass Apple daran arbeitet.

Doch hier kommt die Ernüchterung: Laut Insider-Infos wird die Funktion zum Verkaufsstart der AirPods Pro 3 nicht verfügbar sein. Sie soll zwar in Arbeit sein, aber erst später per Software-Update nachgereicht werden (Quelle: 9to5Mac).

Anzeige

Apples neue Marotte: Funktionen verschieben

Das Vorgehen passt leider ins Bild. Schon bei Apple Intelligence hat der Konzern wichtige Siri-Features verschoben. Jetzt also dasselbe Spiel bei den AirPods Pro 3. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: Kaufen sie direkt zum Start, bekommen sie nur einen Teil des geplanten Funktionsumfangs.

Ob sich das Gerücht bewahrheitet, werden wir dann am Dienstag, dem 9. September, zum Apple-Event überprüfen können. Gut zu wissen: Einen Livestream um Punkt 19 Uhr unserer Zeit wird es wieder geben.