AirPods Pro 3: Hat Apple eine wichtige Sache vergessen?

Ein Detail sorgt für Stirnrunzeln.

Apples AirPods Pro 3 bringen zahlreiche Neuerungen mit, doch an eine Sache hat der Hersteller anscheinend nicht mehr gedacht: Im Lieferumfang fehlt erstmals ein Ladekabel. Das sorgt nicht nur für Diskussionen, sondern teils auch für zusätzliche Kosten.

Apple verkauft AirPods Pro 3 ohne Ladekabel

Wer sich die AirPods Pro 3 für 249 Euro bestellt, erhält zwar verbesserte Kopfhörer, aber kein USB-C-Kabel mehr dazu. Käufer müssen also entweder ein vorhandenes nutzen oder ein neues erwerben – Apples günstigste Variante kostet rund 25 Euro. Die Ladeschale der AirPods Pro 3 selbst unterstützt kabelloses Laden via MagSafe, Qi und Apple Watch.

Offiziell bezeichnet Apple den Verzicht auf das Kabel nicht als Vor- oder Nachteil, sondern verweist lediglich in den technischen Details der Mini-Kopfhörer auf die Änderung: „USB‑C-Ladekabel separat erhältlich“ heißt es dort (Quelle: MacRumors).

Schon bei iPhones und anderen Geräten hatte Apple im Laufe der Zeit immer mehr beim Zubehör gespart und Netzteile und sogar Kopfhörer aus der Packung verbannt. Jetzt folgt mit dem Ladekabel bei den AirPods Pro der nächste Schritt. Ob das aus Umweltgründen oder rein wirtschaftlichem Interesse geschieht, kann nur Apple selbst beantworten.

AirPods Pro 3 mit mehr ANC

Vom Kabel abgesehen hat Apple die AirPods Pro 3 spürbar weiterentwickelt. Das neue Modell bietet laut Hersteller die „weltbesten Aktiven Geräusch­unterdrückung“ und ein überarbeitetes Design (Quelle: Apple). Hinzu kommen IP57-Zertifizierung und eine längere Akkulaufzeit.

Auch beim Tragekomfort will Apple nachgelegt haben. Dank umfangreicher Ohr-Scans sitzen die AirPods Pro 3 nun nach Angaben des Herstellers besser als je zuvor. Neue Sensoren messen den Puls und lassen sich mit der iPhone-Fitness-App koppeln. Neu ist zudem ein KI-gestützter Übersetzer, der Gespräche in Echtzeit verständlich machen soll.