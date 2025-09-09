AirPods Pro 3 vorgestellt: Apple lässt nicht nur das Herz von Musik-Fans höher schlagen

Apple gibt mit den AirPods Pro 3 eine neue Richtung vor.

Apple hat heute mit den AirPods Pro 3 seine beliebten In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Sie sollen nicht nur mit einer besseren Klangualität überzeugen, sondern kommen erstmals auch mit einem Pulsmesser.

Apple erweitert AirPods Pro 3 um neue Funktion

Apple hat die AirPods Pro 3 kleiner gemacht. (© Apple)

Mit den AirPods Pro 3 bringt Apple die Klangqualität auf ein neues Level. Das wird einerseits durch neue Ohrstöpsel in fünf Größen realisiert, um die Umgebungsgeräusche besser abzuschirmen, sondern auch durch technische Verbesserungen durch eine neue Akustikarchitektur für Spatial Audio. Die ANC-Performance soll doppelt so gut sein wie bei der letzten Generation.

Apple hat nicht nur den Transparenzmodus verbessert, sondern auch eine spannende KI-Funktion integriert. Mit Live-Übersetzung mittels Apple Intelligence könnt ihr euch mit Personen in fremden Sprachen unterhalten und bekommt die Übersetzung direkt ins Ohr geflüstert. Die andere Person kann auf dem iPhone mitlesen, das ihr ihm entgegenstreckt.

Trotz dieser Verbesserung hat Apple die AirPods Pro 3 kleiner gemacht und sie sollen deutlich besser in die Ohren von mehr Menschen passen. Dank IP57 sind die AirPods Pro 3 gut gegen Schweiß und Wasser geschützt.

Alle Neuerungen der AirPods Pro 3 im Überblick. (© Apple)

Ganz neu sind die Sportfähigkeiten. Die AirPods Pro 3 unterstützen 50 verschiedene Workouts. Die Kopfhörer können die Herzfrequenz direkt messen und daraus den Kalorienverbrauch berechnen. Mit aktivem ANC wurde die Akkulaufzeit massiv erhöht. Die Akkulaufzeit liegt nun bei 8 Stunden.

AirPods Pro 3 starten sofort

Die AirPods Pro 3 können ab sofort bei Apple gekauft werden. Der Preis liegt in den USA bei 249 US-Dollar. Für Deutschland steht der Preis fest, wenn der Onlineshop später wieder online geht.