AirPods Pro 3 vs. AirPods 4: Welche Apple-Kopfhörer sind ihr Geld wert?

AirPods Pro 3 und AirPods 4 im direkten Vergleich: Unterschiede gibt es nicht nur beim Design, sondern auch bei ANC, Akkulaufzeit und Preis.

AirPods Pro 3 versus AirPods 4 im Überblick

Feature AirPods Pro 3 AirPods 4 Chip H2 H2 Ohreinsätze Ja (XXS-L) Nein Aktive Geräuschunterdrückung Ja Nein Transparenzmodus Ja Nein Adaptives Audio Ja Nein Akkulaufzeit (Kopfhörer) 8 Std. 5 Std. Akkulaufzeit (mit Case) 24 Std. 30 Std. Bedienung Touch mit Lautstärkeregelung Drucksensor

Vorteile der AirPods Pro 3: Das neuste Modell von Apple

Die neueste Generation der Pro-Modelle punktet mit einer deutlich verbesserten Lärmunterdrückung , die störende Umgebungsgeräusche noch effektiver ausblendet. Die Technologie bietet besonders in lauten Verkehrsmitteln oder belebten Büros Vorteile, wo die Konzentration durch Umgebungsgeräusche erschwert wird.

, die störende Umgebungsgeräusche noch effektiver ausblendet. Die Technologie bietet besonders in lauten Verkehrsmitteln oder belebten Büros Vorteile, wo die Konzentration durch Umgebungsgeräusche erschwert wird. Apple hat zudem erstmals Gesundheitsfunktionen integriert, die über reine Audiowiedergabe hinausgehen. Die Ohrhörer können den Herzschlag beim Sport überwachen und verfügen über Funktionen zum Schutz des Gehörs.

integriert, die über reine Audiowiedergabe hinausgehen. Die Ohrhörer können den Herzschlag beim Sport überwachen und verfügen über Funktionen zum Schutz des Gehörs. Die Akkulaufzeit überzeugt mit acht Stunden pro Ladevorgang und liegt damit deutlich über den günstigeren Varianten. Selbst bei aktivierter Geräuschunterdrückung bleibt die Laufzeit konstant hoch. Die Touchsteuerung am Gehäuse ermöglicht eine präzise Lautstärkeanpassung ohne Griff zum Smartphone.

pro Ladevorgang und liegt damit deutlich über den günstigeren Varianten. Selbst bei aktivierter Geräuschunterdrückung bleibt die Laufzeit konstant hoch. Die Touchsteuerung am Gehäuse ermöglicht eine präzise Lautstärkeanpassung ohne Griff zum Smartphone. Der verbesserte Schutz gegen Wasser und Staub macht die Pro 3 robuster für den Alltag.

und Staub macht die Pro 3 robuster für den Alltag. Die verschiedenen Aufsatzgrößen sorgen für einen festen Sitz und zusätzliche passive Abschirmung von Außengeräuschen.

Vorteile der AirPods 4: Der angenehme Klassiker

Die AirPods 4 überzeugen durch einen attraktiven Einstiegspreis bei gleichzeitig moderner Ausstattung. Trotz des günstigeren Preises kommt der gleiche leistungsstarke Prozessor zum Einsatz wie in den teureren Varianten.

Preises kommt der gleiche leistungsstarke Prozessor zum Einsatz wie in den teureren Varianten. Der Verzicht auf Silikonaufsätze macht die AirPods 4 besonders komfortabel für längere Hörsessions. Viele Nutzer empfinden das offene Design als angenehmer, da es weniger Druck im Ohr erzeugt und natürlicher sitzt.

für längere Hörsessions. Viele Nutzer empfinden das offene Design als angenehmer, da es weniger Druck im Ohr erzeugt und natürlicher sitzt. Mit der Ladeschale erreichen die Basismodelle eine Gesamtlaufzeit von 30 Stunden und übertreffen damit sogar die Premium-Variante. Die ANC-Version bietet viele Profi-Features zu einem moderaten Aufpreis und stellt einen gelungenen Mittelweg dar.

bietet viele Profi-Features zu einem moderaten Aufpreis und stellt einen gelungenen Mittelweg dar. Die bewährte Drucktastensteuerung funktioniert zuverlässig und intuitiv. Auch wenn die Lautstärkeregelung über das gekoppelte Gerät erfolgen muss, reicht die Bedienung für die meisten Anwendungsfälle aus.

AirPods Pro 3 vs. AirPods: Für wen lohnt sich welches Modell?

Audiophile Hörer, die Wert auf detailreiche Klangwiedergabe legen, werden die technischen Verbesserungen der AirPods Pro 3 zu schätzen wissen. Leidet ihr unter Hörproblemen, findet ihr in der integrierten Hörhilfe-Funktion eine diskrete Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten.

Auch wenn ihr beruflich viel telefoniert oder an Videokonferenzen teilnehmt, profitiert ihr von der überlegenen Mikrofonqualität und Sprachverständlichkeit. Die Gesundheitsfunktionen machen die neuen Kopfhörer von Apple zur ersten Wahl für Fitness-Enthusiasten, die ihre Trainingsleistung überwachen möchten, ohne zusätzliche Geräte zu benötigen.

AirPods 4 eignen sich hervorragend für Gelegenheitshörer, die hauptsächlich Musik, Podcasts oder Hörbücher in ruhiger Atmosphäre konsumieren. Wenn ihr Studierende seid oder im Home Office arbeitet und nicht permanent von Lärm umgeben seid, kommt ihr mit der Basisausstattung gut zurecht.

Mit der ANC-Ausführung könnt ihr einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Preis und Leistung eingehen. Auch wer erstmals auf kabellose Kopfhörer setzen will, kann gut mit den AirPods 4 starten und so herausfinden, welche Features man tatsächlich benötigt.