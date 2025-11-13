Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. AirPods Pro 3 vs. AirPods 4: Welche Apple-Kopfhörer sind ihr Geld wert?

Janine Karrasch
4 min Lesezeit
Apple setzt bei den AirPods Pro 3 auf verbesste Technik. (© GIGA)
AirPods Pro 3 und AirPods 4 im direkten Vergleich: Unterschiede gibt es nicht nur beim Design, sondern auch bei ANC, Akkulaufzeit und Preis.

AirPods Pro 3 versus AirPods 4 im Überblick

Feature

AirPods Pro 3

AirPods 4

Chip

H2

H2

Ohreinsätze

Ja (XXS-L)

Nein

Aktive Geräuschunterdrückung

Ja

Nein

Transparenzmodus

Ja

Nein

Adaptives Audio

Ja

Nein

Akkulaufzeit (Kopfhörer)

8 Std.

5 Std.

Akkulaufzeit (mit Case)

24 Std.

30 Std.

Bedienung

Touch mit Lautstärkeregelung

Drucksensor

Vorteile der AirPods Pro 3: Das neuste Modell von Apple

  • Die neueste Generation der Pro-Modelle punktet mit einer deutlich verbesserten Lärmunterdrückung, die störende Umgebungsgeräusche noch effektiver ausblendet. Die Technologie bietet besonders in lauten Verkehrsmitteln oder belebten Büros Vorteile, wo die Konzentration durch Umgebungsgeräusche erschwert wird.
  • Apple hat zudem erstmals Gesundheitsfunktionen integriert, die über reine Audiowiedergabe hinausgehen. Die Ohrhörer können den Herzschlag beim Sport überwachen und verfügen über Funktionen zum Schutz des Gehörs.
  • Die Akkulaufzeit überzeugt mit acht Stunden pro Ladevorgang und liegt damit deutlich über den günstigeren Varianten. Selbst bei aktivierter Geräuschunterdrückung bleibt die Laufzeit konstant hoch. Die Touchsteuerung am Gehäuse ermöglicht eine präzise Lautstärkeanpassung ohne Griff zum Smartphone.
  • Der verbesserte Schutz gegen Wasser und Staub macht die Pro 3 robuster für den Alltag.
  • Die verschiedenen Aufsatzgrößen sorgen für einen festen Sitz und zusätzliche passive Abschirmung von Außengeräuschen.
Apple stellte die AirPods Pro 3 im September 2025 offiziell vor. Welche neuen Gadgets sonst noch auf euch warten, erfahrt ihr in unserem Video:

iPhone 17, Air, Watch Ultra 3 und mehr: Alles, was Apple vorgestellt hat

Vorteile der AirPods 4: Der angenehme Klassiker

  • Die AirPods 4 überzeugen durch einen attraktiven Einstiegspreis bei gleichzeitig moderner Ausstattung. Trotz des günstigeren Preises kommt der gleiche leistungsstarke Prozessor zum Einsatz wie in den teureren Varianten.
  • Der Verzicht auf Silikonaufsätze macht die AirPods 4 besonders komfortabel für längere Hörsessions. Viele Nutzer empfinden das offene Design als angenehmer, da es weniger Druck im Ohr erzeugt und natürlicher sitzt.
  • Mit der Ladeschale erreichen die Basismodelle eine Gesamtlaufzeit von 30 Stunden und übertreffen damit sogar die Premium-Variante. Die ANC-Version bietet viele Profi-Features zu einem moderaten Aufpreis und stellt einen gelungenen Mittelweg dar.
  • Die bewährte Drucktastensteuerung funktioniert zuverlässig und intuitiv. Auch wenn die Lautstärkeregelung über das gekoppelte Gerät erfolgen muss, reicht die Bedienung für die meisten Anwendungsfälle aus.
AirPods Pro 3 vs. AirPods: Für wen lohnt sich welches Modell?

Audiophile Hörer, die Wert auf detailreiche Klangwiedergabe legen, werden die technischen Verbesserungen der AirPods Pro 3 zu schätzen wissen. Leidet ihr unter Hörproblemen, findet ihr in der integrierten Hörhilfe-Funktion eine diskrete Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten.

Auch wenn ihr beruflich viel telefoniert oder an Videokonferenzen teilnehmt, profitiert ihr von der überlegenen Mikrofonqualität und Sprachverständlichkeit. Die Gesundheitsfunktionen machen die neuen Kopfhörer von Apple zur ersten Wahl für Fitness-Enthusiasten, die ihre Trainingsleistung überwachen möchten, ohne zusätzliche Geräte zu benötigen.

AirPods 4 eignen sich hervorragend für Gelegenheitshörer, die hauptsächlich Musik, Podcasts oder Hörbücher in ruhiger Atmosphäre konsumieren. Wenn ihr Studierende seid oder im Home Office arbeitet und nicht permanent von Lärm umgeben seid, kommt ihr mit der Basisausstattung gut zurecht.

Mit der ANC-Ausführung könnt ihr einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Preis und Leistung eingehen. Auch wer erstmals auf kabellose Kopfhörer setzen will, kann gut mit den AirPods 4 starten und so herausfinden, welche Features man tatsächlich benötigt.

