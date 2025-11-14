AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: Welche Premium-Kopfhörer überzeugen im Vergleich?

AirPods Pro 3 oder AirPods Pro 2? Unterschiede gibt es nicht nur beim Design, sondern auch bei Akkulaufzeit, Herzfrequenzmessung und Preis. Wir geben euch einen Überblick über beide Modelle.

AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2 im Überblick

Nach knapp drei Jahren Wartezeit hat Apple im September 2025 die AirPods Pro 3 herausgebracht. Doch rechtfertigen die Neuerungen den Aufpreis gegenüber den bewährten AirPods Pro 2? Unser Vergleich zeigt die entscheidenden Unterschiede zwischen beiden Modellen auf.

Feature AirPods Pro 3 AirPods Pro 2 Akkulaufzeit (Kopfhörer) 8 Stunden (mit ANC) 6 Stunden (mit ANC) Akkulaufzeit (mit Case) Bis zu 24 Stunden Bis zu 30 Stunden Wasserschutz IP57 IPX4/IP54 (je nach Version) Ohrstöpsel Silikon mit Schaumstoffkern Silikon Case-Gewicht 43,99 g 50,8 g Bluetooth 5.3 5.3

Vorteile der AirPods Pro 3

Die neueste Generation der AirPods Pro überzeugt durch eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Mit acht Stunden Wiedergabe bei aktiviertem ANC bieten sie zwei Stunden mehr Laufzeit als die Vorgänger. Dies macht sie zu echten Langläufern im Premium-Segment.

Ein völlig neues Feature ist die Herzfrequenzmessung. Die integrierten Sensoren ermöglichen Workout-Tracking und arbeiten nahtlos mit der Apple Fitness-App zusammen. Die Messwerte sind zuverlässig und bieten eine Alternative zur Apple Watch. Zudem stellt eine KI-Funktion Live-Übersetzung zur Verfügung.

Die überarbeiteten Ohrstöpsel in fünf Größen kombinieren Silikon mit einem Schaumstoff-Kern für verbesserten Halt. Apple liefert zudem eine zusätzliche XXS-Größe für besonders kleine Ohren mit. Der verbesserte Wasserschutz IP57 macht die Kopfhörer widerstandsfähiger gegen Staub und Wasser.

Bei der Klangqualität zeigen sich ebenfalls Verbesserungen: Der Bass wirkt laut natürlicher und organischer, während die Höhen detailreicher wiedergegeben werden. Die aktive Geräuschunterdrückung wurde nochmals optimiert und gehört zu den besten am Markt.

Vorteile der AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 überzeugen durch ihre längere Gesamtakkulaufzeit: Das Case ermöglicht bis zu 30 Stunden Wiedergabe, während die Pro 3 nur 24 Stunden schaffen. Für Nutzer, die seltener laden möchten, ist dies ein klarer Vorteil.

Die bewährten Silikon-Ohrstöpsel erweisen sich als robuster als die neuen Hybrid-Varianten der Pro 3, die anfälliger für Risse sein können. Der weniger tiefe Sitz wird von manchen Nutzern als angenehmer empfunden.

Das kompaktere Case passt besser in enge Hosentaschen und ist handlicher im Alltag. Zudem profitieren Käufer von der etablierten Verfügbarkeit - Ersatzteile und Zubehör sind weit verbreitet und günstig erhältlich.

Wenn ihr an leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit leidet, können euch die AirPods Pro 2 unterstützen. Wie es funktioniert, erfahrt ihr im Video.

AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: Für wen lohnt sich welches Modell?

Aktive Sportler und Fitness-Begeisterte finden in den AirPods Pro 3 den perfekten Trainingspartner. Die integrierte Herzfrequenzmessung ersetzt zusätzliche Wearables, während der robuste IP57-Schutz auch schweißtreibende Workouts problemlos übersteht. Wer regelmäßig joggt, im Fitnessstudio trainiert oder Outdoor-Aktivitäten nachgeht, erhält hier deutlichen Mehrwert.

Vielbeschäftigte Berufstätige und Pendler schätzen die erweiterte Einzelakkulaufzeit der Pro 3. Acht Stunden durchgehende Nutzung decken selbst die längsten Arbeitstage ab, ohne dass eine Zwischenladung nötig wird. Besonders für Nutzer mit häufigen Videokonferenzen oder langen Bahnfahrten ist dies ein entscheidender Komfortgewinn.

Sparfüchse und Erstnutzer treffen mit den AirPods Pro 2 eine kluge Wahl. Ihr erhaltet sie schon unter 200 Euro. Die neuen AirPods kosten locker 50 Euro mehr.

Audiophile Hörer bevorzugen möglicherweise die Pro 2 aufgrund ihrer ausgewogenen Klangcharakteristik. Die weniger aggressive Abstimmung kommt klassischer Musik und Podcasts zugute. Gelegenheitsnutzer, die hauptsächlich Musik hören und telefonieren, benötigen die zusätzlichen Features der Pro 3 schlichtweg nicht.