AirPods Pro 3: Wer jetzt kauft, macht einen Fehler – das verschweigt Apple

Klingen besser, können mehr – und könnten trotzdem am Ende der falsche Kauf sein.

Apple bringt noch in diesem Jahr die AirPods Pro 3 auf den Markt – aller Voraussicht nach zusammen mit dem iPhone 17 am morgigen 9. September. Doch wer sofort zugreift, könnte sich schon bald ärgern. Denn der bekannte Insider Ming-Chi Kuo berichtet: Bereits 2026 steht mit den AirPods Pro 4 ein deutlich größeres Upgrade an – ziemlich kurzfristig und etwas, das Apple bei der Vorstellung der AirPods Pro 3 wohl verschweigen wird.

AirPods Pro 3 in den Startlöchern

Kuo zufolge plant Apple die Vorstellung der AirPods Pro 3 noch 2025. Ein konkretes Datum nennt er nicht, doch alles deutet auf das große iPhone-Event am 9. September hin.

Große Überraschungen bleiben diesmal aber wohl aus. Laut Mark Gurman (Bloomberg) dürfen Käufer mit einer Herzfrequenzmessung rechnen – eine Funktion, die bereits die Powerbeats Pro 2 beherrschen. Außerdem soll Apple das Ladecase verkleinern und an Soundqualität sowie aktiver Geräuschunterdrückung schrauben.

Damit bleibt das Upgrade überschaubar. Nach fast drei Jahren seit den AirPods Pro 2 (September 2022, später mit USB-C-Case 2023) ist ein Update zwar fällig, doch die ganz großen Sprünge heben sich die Kalifornier offenbar für später auf.

Das eigentliche Apple-Highlight kommt bereits 2026

Spannender wird es mit den AirPods Pro 4, die schon überraschenderweise im nächsten Jahr erscheinen sollen – und zwar mit einem „bedeutenden“ Hardware-Upgrade. Laut Kuo plant Apple nämlich erstmals den Einsatz einer Mini-Infrarotkamera (Quelle: MacRumors).

Diese Kamera könnte Handgesten erkennen und vor allem in Kombination mit dem Vision-Pro-Headset für ein neues Audioerlebnis sorgen. Konkret soll das räumliche Audio dynamischer reagieren: Dreht der Nutzer beim Video-Schauen den Kopf, passt sich die Klangquelle in Echtzeit an die Blickrichtung an.

Das klingt nach einem echten Gamechanger – und macht die AirPods Pro 3 im Vergleich fast schon zum reinen Zwischenstopp.

Die Quintessenz: Vielleicht lieber warten

Natürlich werden die AirPods Pro 3 besser als ihre Vorgänger – mehr Klang, bessere ANC, kompakteres Ladecase und mit etwas Glück sogar neue Gesundheitsfeatures. Doch wer langfristig denkt, sollte vielleicht abwarten. Mit den AirPods Pro 4 hat Apple für 2026 ein richtig großes Upgrade in der Pipeline. Wer jetzt kauft, macht womöglich tatsächlich einen Fehler.