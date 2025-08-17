AirPods Pro: Lernt aus meinem Fehler, nichts geht über Leder

Ich habe gelernt: Manche Materialien altern wie Wein – andere wie billige Jogginghosen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Normalerweise bin ich beim Thema Zubehör eine wandelnde Lederwerbung. Handyhüllen? Leder. Notebooktasche? Leder. Mäppchen fürs Ladekabel? Natürlich Leder. Doch ausgerechnet bei meinen AirPods Pro 2 habe ich mich zu einem Fehlkauf hinreißen lassen: eine günstige Silikonhülle von Amazon, keine zehn Euro (bei Amazon ansehen). Klingt nach einem Schnäppchen – war aber leider keins. Die ganze Geschichte jetzt in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Anzeige

Hülle für AirPods Pro: Mein Fehlgriff aus Silikon

Anfangs war ich noch zufrieden. Die Hülle saß stramm, der Deckel schloss sauber, alles wirkte wie aus einem Guss. Doch nur ein paar Monate später sah die Sache anders aus: Das Material am Deckel wurde schlabbrig wie eine ausgeleierte Jogginghose, die nur noch dank der Schwerkraft am Körper bleibt. Der Schutzfaktor ging gegen null – und von hübsch konnte man auch nicht mehr sprechen.

Optisch und haptisch ansprechender als jede Plastikhülle. (© GIGA (Sven Kaulfuss))

Also zurück zu meinen Wurzeln. Oder besser gesagt: zurück zu meinem Leder-Faible. Diesmal fiel meine Wahl auf eine Echtlederhülle – und siehe da: preislich nur geringfügig teurer als das Silikon-Experiment, optisch aber eine ganz andere Liga (bei Amazon ansehen). Zugegeben: Ganz perfekt ist sie nicht, der Zugang zur Ladebuchse sitzt leicht schief. Funktioniert trotzdem. Und sie riecht nach Leder – für mich schon fast ein Kaufargument.

Auch Lederprodukte sind nicht immer absolut perfekt. (© GIGA (Sven Kaulfuss))

Anzeige

Warum Leder (meist) besser ist

So muss eine Patina nach Jahren aussehen – mein Nano Boy Pocket von Jaimie Jacobs (bei Amazon ansehen). (© GIGA (Sven Kaulfuss))

Meine Hoffnung, dass die neue Hülle länger durchhält, kommt nicht von ungefähr. Leder bringt nachgewiesen im Vergleich zu vielen Kunststoffen gleich mehrere Vorteile mit:

Langlebigkeit: Hochwertiges Leder hält oft Jahre, ohne auszufransen oder zu reißen.

Alterung mit Stil: Während Kunststoff mit der Zeit billig wirkt, bekommt Leder eine Patina, die Charakter hat.

Haptik: Weich, warm, griffig – Leder fühlt sich einfach angenehmer an.

Reparierbarkeit: Kleinere Kratzer lassen sich oft auspolieren oder einfach wegreiben.

Anzeige

Kurz: Leder altert nicht, es reift.

Mein abschließendes Fazit: Natur schlägt Plastik

Diese kleine Anekdote hat mich wieder daran erinnert, warum ich überhaupt so auf Leder stehe: Es ist und bleibt ein unschlagbares Naturmaterial. Robust, schön und haptisch einfach überlegen. Sorry, liebe Veganer – aber meine AirPods fühlen sich jetzt wieder pudelwohl. Und ich auch.