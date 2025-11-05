AirPods rauschen oder knistern? Das steckt dahinter – und so behebt ihr den Fehler

Egal ob AirPods Pro der ersten, zweiten oder dritten Generation, viele Nutzer berichten über ein nerviges Rauschen, Knistern oder Knacken. Vor allem bei aktivierter Geräuschunterdrückung (ANC) oder im Transparenzmodus treten diese Störungen auf.

Typische Symptome: So äußert sich das Rauschen

Das Störgeräusch kann sich auf verschiedene Arten bemerkbar machen:

Statisches Rauschen, klingt wie ein leiser Lüfter, Regen oder Ozeanrauschen

Knacken oder Knistern, besonders bei Bewegung oder Wind

Verzerrter Klang bei aktivem ANC

Das Geräusch tritt nur in einem Ohrhörer auf, oft rechts

Je nach Modell und Situation können die Symptome variieren. Besonders betroffen sind laut Nutzerberichten die AirPods Pro 3.

Ursachen: Warum eure AirPods rauschen

Es gibt mehrere Gründe, warum die AirPods Pro störende Geräusche verursachen. Nicht alle davon sind auf einen Defekt zurückzuführen:

Mögliche Ursache Was steckt dahinter? Verschmutzte Mikrofone/Sensoren Staub oder Ohrenschmalz blockieren die Mikrofone, vor allem bei ANC ein Problem Feuchtigkeit Schweiß oder Regen kann Kurzschlüsse oder leises Rauschen verursachen Bluetooth-Störungen WLAN-Router oder andere Bluetooth-Geräte stören die Verbindung Softwarefehler Firmware-Bugs, vor allem bei der AirPods Pro 3 Firmware Produktionsfehler Bei älteren AirPods Pro (bis Okt. 2020) gab es Serienfehler. Apple bot Ersatz an Transparenzmodus aktiv Geräusche von außen werden verstärkt. Das kann sich wie Rauschen anhören

Schnelle Hilfe: Diese Maßnahmen solltet ihr ausprobieren

Nicht immer braucht ihr einen Termin beim Apple Support. Oft lassen sich die Geräusche mit ein paar einfachen Schritten selbst beheben:

AirPods reinigen

Nehmt ein trockenes Mikrofasertuch

Für die Mikrofone einen weichen, trockenen Pinsel (z. B. Make-up-Pinsel) verwenden

Keine Flüssigkeiten oder Druckluftsprays nutzen!

Firmware aktualisieren

Legt beide AirPods in das Ladecase

Verbindet sie via Bluetooth mit dem iPhone

Lasst sie für einige Minuten liegen – das Update startet im Hintergrund

Prüft die Firmware unter: Einstellungen > Bluetooth > [i] bei AirPods

Sitz überprüfen mit Ohrpasstest

Einstellungen > Bluetooth > [i] bei den AirPods > Ohrpasstest

Ein lockerer Sitz kann Außengeräusche verstärken. Das wirkt wie Rauschen

ANC und Transparenzmodus deaktivieren

Öffnet das Kontrollzentrum auf dem iPhone

Haltet den Lautstärkeregler gedrückt

Stellt „Geräuschkontrolle“ auf Aus

AirPods zurücksetzen

Drückt die Setup-Taste am Case 15 Sekunden, bis die LED orange blinkt

Verbindet die AirPods danach erneut mit eurem Gerät

Was tun, wenn nichts hilft?

Wenn eure AirPods weiterhin rauschen oder knistern, solltet ihr den Apple Support kontaktieren. Achtet auf Folgendes:

Für AirPods Pro der 1. Generation (bis Oktober 2020) gab es ein offizielles Austauschprogramm. Das ist jedoch inzwischen abgelaufen.

(bis Oktober 2020) gab es ein offizielles Austauschprogramm. Das ist jedoch inzwischen abgelaufen. Bei den AirPods Pro 3 gibt es bisher kein offizielles Austauschprogramm , obwohl viele Nutzer kurz nach dem Release über das Problem klagen.

gibt es bisher , obwohl viele Nutzer kurz nach dem Release über das Problem klagen. Apple tauscht Geräte aktuell nur im Einzelfall aus. Bei manchen Nutzern trat das Problem nach dem Austausch erneut auf.

Möglicherweise wird für die aktuelle Generation ein Fix per Firmware-Update nachgereicht.

Ein Hardwaredefekt ist also möglich, aber nicht immer lösbar.

Die gute Nachricht: In vielen Fällen hilft eine einfache Reinigung oder das Zurücksetzen der AirPods. Auch Firmware-Probleme lassen sich mit Updates beheben. Wenn aber trotz aller Maßnahmen weiterhin ein deutliches Rauschen zu hören ist, bleibt aktuell nur der Kontakt zu Apple. Ein offizieller Fix steht leider noch aus.