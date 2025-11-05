AirPods rauschen oder knistern? Das steckt dahinter – und so behebt ihr den Fehler

Egal ob AirPods Pro der ersten, zweiten oder dritten Generation, viele Nutzer berichten über ein nerviges Rauschen, Knistern oder Knacken. Vor allem bei aktivierter Geräuschunterdrückung (ANC) oder im Transparenzmodus treten diese Störungen auf.
Typische Symptome: So äußert sich das Rauschen
Das Störgeräusch kann sich auf verschiedene Arten bemerkbar machen:
- Statisches Rauschen, klingt wie ein leiser Lüfter, Regen oder Ozeanrauschen
- Knacken oder Knistern, besonders bei Bewegung oder Wind
- Verzerrter Klang bei aktivem ANC
- Das Geräusch tritt nur in einem Ohrhörer auf, oft rechts
Je nach Modell und Situation können die Symptome variieren. Besonders betroffen sind laut Nutzerberichten die AirPods Pro 3.
Ursachen: Warum eure AirPods rauschen
Es gibt mehrere Gründe, warum die AirPods Pro störende Geräusche verursachen. Nicht alle davon sind auf einen Defekt zurückzuführen:
Mögliche Ursache
Was steckt dahinter?
Verschmutzte Mikrofone/Sensoren
Staub oder Ohrenschmalz blockieren die Mikrofone, vor allem bei ANC ein Problem
Feuchtigkeit
Schweiß oder Regen kann Kurzschlüsse oder leises Rauschen verursachen
Bluetooth-Störungen
WLAN-Router oder andere Bluetooth-Geräte stören die Verbindung
Softwarefehler
Firmware-Bugs, vor allem bei der AirPods Pro 3 Firmware
Produktionsfehler
Bei älteren AirPods Pro (bis Okt. 2020) gab es Serienfehler. Apple bot Ersatz an
Transparenzmodus aktiv
Geräusche von außen werden verstärkt. Das kann sich wie Rauschen anhören
Schnelle Hilfe: Diese Maßnahmen solltet ihr ausprobieren
Nicht immer braucht ihr einen Termin beim Apple Support. Oft lassen sich die Geräusche mit ein paar einfachen Schritten selbst beheben:
AirPods reinigen
- Nehmt ein trockenes Mikrofasertuch
- Für die Mikrofone einen weichen, trockenen Pinsel (z. B. Make-up-Pinsel) verwenden
- Keine Flüssigkeiten oder Druckluftsprays nutzen!
Firmware aktualisieren
- Legt beide AirPods in das Ladecase
- Verbindet sie via Bluetooth mit dem iPhone
- Lasst sie für einige Minuten liegen – das Update startet im Hintergrund
- Prüft die Firmware unter: Einstellungen > Bluetooth > [i] bei AirPods
Sitz überprüfen mit Ohrpasstest
- Einstellungen > Bluetooth > [i] bei den AirPods > Ohrpasstest
- Ein lockerer Sitz kann Außengeräusche verstärken. Das wirkt wie Rauschen
ANC und Transparenzmodus deaktivieren
- Öffnet das Kontrollzentrum auf dem iPhone
- Haltet den Lautstärkeregler gedrückt
- Stellt „Geräuschkontrolle“ auf Aus
AirPods zurücksetzen
- Drückt die Setup-Taste am Case 15 Sekunden, bis die LED orange blinkt
- Verbindet die AirPods danach erneut mit eurem Gerät
Was tun, wenn nichts hilft?
Wenn eure AirPods weiterhin rauschen oder knistern, solltet ihr den Apple Support kontaktieren. Achtet auf Folgendes:
- Für AirPods Pro der 1. Generation (bis Oktober 2020) gab es ein offizielles Austauschprogramm. Das ist jedoch inzwischen abgelaufen.
- Bei den AirPods Pro 3 gibt es bisher kein offizielles Austauschprogramm, obwohl viele Nutzer kurz nach dem Release über das Problem klagen.
- Apple tauscht Geräte aktuell nur im Einzelfall aus. Bei manchen Nutzern trat das Problem nach dem Austausch erneut auf.
- Möglicherweise wird für die aktuelle Generation ein Fix per Firmware-Update nachgereicht.
- Ein Hardwaredefekt ist also möglich, aber nicht immer lösbar.
Die gute Nachricht: In vielen Fällen hilft eine einfache Reinigung oder das Zurücksetzen der AirPods. Auch Firmware-Probleme lassen sich mit Updates beheben. Wenn aber trotz aller Maßnahmen weiterhin ein deutliches Rauschen zu hören ist, bleibt aktuell nur der Kontakt zu Apple. Ein offizieller Fix steht leider noch aus.