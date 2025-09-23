Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Akh auf TikTok erklärt: Das bedeutet das Jugendwort auf Deutsch

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Das Bild zeigt drei lächelnde junge Männer, die gemeinsam an einem Air-Hockey-Tisch in einem hell erleuchteten Spielraum oder Arcade-Bereich stehen: Der Mann links hält einen orangefarbenen Air-Hockey-Schläger und bereitet sich auf das Spiel vor, während der Mann in der Mitte und der Mann rechts sich freundschaftlich über den Tisch beugen und ebenfalls in das Spiel einbezogen sind. Im Hintergrund sind Regale mit Spielautomaten und bunte Lichter zu erkennen, die eine lebendige und fröhliche Atmosphäre vermitteln.
© imageBROKER, Unai Huizi via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Das Wort „akh“ verbreitet sich auf Social Media, insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Aber was genau bedeutet „akh“ und wo kommt der Begriff ursprünglich her?

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Was bedeutet „akh“ und wie wird es ausgesprochen?
  2. 2.„Akh“ im deutschen Sprachgebrauch
  3. 3.Wahl zum Jugendwort 2024

Was bedeutet „akh“ und wie wird es ausgesprochen?

„Akh“ (أخ) ist keine Abkürzung, sondern ein vollständiges Wort, welches aus dem Arabischen stammt. Übersetzt bedeutet es ganz einfach „Bruder“. Ausgesprochen wird es wie ein „Ach“ mit langgezogenem „ch“, wie Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner es in der Aufzählung der Kandidaten für das Jugendwort 2024 macht:

Das arabische Wort „akh“ wird verwendet, um eine brüderliche Beziehung auszudrücken. Es ist ein Begriff, der häufig unter Männern benutzt wird, um eine freundschaftliche oder familiäre Bindung zu betonen. In der arabischen Kultur ist „akh“ nicht nur ein Wort, sondern ein Ausdruck tiefer Verbundenheit und Solidarität.

„Akh“ im deutschen Sprachgebrauch

In Deutschland hat „akh“ seinen Platz über die sozialen Medien in die Jugendsprache gefunden – ganz ähnlich wie zuvor schon „bro“, „bruh“, „braten“ oder auch „moruk“. Jugendliche und junge Erwachsene nutzen den Begriff, um sich untereinander anzusprechen und eine enge Freundschaft oder ein Gefühl der Gemeinschaft auszudrücken. Auf sozialen Plattformen wie TikTok und Instagram wird „akh“ häufig in Posts und Kommentaren verwendet, um andere Nutzer freundschaftlich anzusprechen oder eine solidarische Stimmung zu schaffen.

Oft wird es in Kombination mit anderen arabischen Wörtern oder Ausdrücken wie beispielsweise „wallah“, „habibi“, „ya salame“, „lak shu“, „xalaz“ oder „mashallah“ verwendet, was zu einer interessanten Mischung aus arabischer und deutscher Jugendsprache führt. Es ist ein Zeichen dafür, wie internationale Einflüsse die deutsche Sprache bereichern und wie junge Menschen durch ihre Sprachwahl kulturelle Barrieren überwinden.

Wahl zum Jugendwort 2024

2024 erreichte „akh“ die Top 10 der Nominierung zum Jugendwort des Jahres – ein Zeichen für seine wachsende Verbreitung in der deutschen Jugendsprache. Den Titel gewann jedoch das Wort „Aura“.

