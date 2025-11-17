Akkus bei Kälte: So schützt ihr Kopfhörer, E-Bike und Co im Winter

Der Winter macht einigen modernen Geräten zu schaffen. Ob im Handy, E-Bike oder in Kopfhörern – so bleiben Akkus auch bei Kälte leistungsfähig.

Was bedeutet Kälte für Akkus?

Im Winter können Akkus von Geräten wie Smartphones, kabellosen Kopfhörern oder E-Bike-Batterien deutlich schlechter arbeiten. Durch die niedrigen Temperaturen laufen die chemischen Reaktionen in Lithium-Ionen-Zellen langsamer ab, so liefern sie weniger Energie.

Das führt zu schnellerem Entladen, plötzlichem Abschalten oder Problemen beim Laden. Selbst wenn die Geräte später wieder funktionieren, kann häufige Kälteeinwirkung die Kapazität auf Dauer verringern.

Warum es nicht nur den Akku schont, wenn ihr nachts das Handy ausschaltet. Mehr dazu im Video:

Wie schützt man Handyakkus vor Kälte?

Damit Akkus bei Minusgraden zuverlässig funktionieren, helfen ein paar einfache Maßnahmen:

Geräte möglichst körpernah tragen , etwa in einer Innenjackentasche. So bleibt der Akku durch Körperwärme geschützt.

, etwa in einer Innenjackentasche. So bleibt der Akku durch Körperwärme geschützt. Nach Aufenthalten in der Kälte das Gerät erst aufwärmen lassen , bevor es wieder geladen wird. So lässt sich Kondenswasser vermeiden.

, bevor es wieder geladen wird. So lässt sich Kondenswasser vermeiden. Akkus nicht komplett entladen , sondern regelmäßig nachladen – das schont die Zellen.

, sondern regelmäßig nachladen – das schont die Zellen. Nicht genutzte Apps und Funktionen ausschalten , um Energie zu sparen.

, um Energie zu sparen. Für längere Touren Reserveenergie mitnehmen , zum Beispiel eine gut isolierte Powerbank. Eine empfehlenswerte Option ist die Powerbank von Elecom Nestout.

, zum Beispiel eine gut isolierte Powerbank. Eine empfehlenswerte Option ist die Powerbank von Elecom Nestout. Handyhüllen mit Isolationsschicht bieten zusätzlichen Schutz vor Wind und Kälte, wie etwa die thermische Handyhülle von SenMore.

Was gilt bei E-Bikes und Kopfhörern?

E-Bike-Akkus sollten im Winter möglichst drinnen gelagert und erst kurz vor der Fahrt eingesetzt werden. Nach der Tour kommen sie idealerweise wieder ins Warme. Wichtig zu wissen: Aufgrund der Kälte ist die Reichweite des Akkus deutlich geringer. Auch dem Akku von E-Autos setzt die Kälte zu.

Seid ihr mit eurem E-Bike auch im Winter unterwegs, könnt ihr für den Akku zusätzlich eine Schutzhülle verwenden. Ihr findet beispielsweise bei Amazon verschieden Modelle und Anbieter.

Ebenso reagieren kabellose Kopfhörer empfindlich auf Frost, da ihre kleinen Akkus schneller an Leistung verlieren. Wer sie unterwegs nutzt, sollte das Ladeetui möglichst in einer Tasche mitführen, um es warmzuhalten. Außerdem empfiehlt es sich, Mützen oder Ohrenschützer über den Kopfhörern zu tragen oder in der kalten Jahreszeit auf kabelgebundene Kopfhörer umzusteigen.

Welche weiteren Bauteile sind noch gefährdet durch Kälte?

Auch Displays reagieren empfindlich auf Frost: Flüssigkristalle können zäh werden, was zu Verzögerungen oder sogar Rissen führt. Wer sein Smartphone im Winter nutzt, sollte es also nicht nur wegen des Akkus, sondern auch zum Schutz der empfindlichen Elektronik möglichst warm und trocken halten.