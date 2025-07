Akkuschrauber-Deal bei Aldi: Dieser Alleskönner für kleines Geld hat es in sich

Sucht ihr nach einem kraftvollen Akkuschrauber für eure Heimwerkerprojekte? Im Aldi Online-Shop gibt es aktuell ein Modell von Brüder Mannesmann, das viel Leistung für wenig Geld bietet.

Im Online-Shop von Aldi gibt es aktuell ein Angebot, das sich an erfahrene Heimwerker und solche, die es werden möchten, richtet. Der Brüder Mannesmann M17692 in der ADAC-Edition wird zusammen mit Zubehör statt für die unverbindliche Preisempfehlung von 129 Euro derzeit für 49,99 Euro angeboten (Angebot bei Aldi anschauen). Zusätzlich kommen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu.

ADAC-Akkubohrschrauber 20 V Statt 129 Euro UVP: 20V Akku-Bohrschrauber mit Li-Ionen-Akku und LED-Licht im Koffer mit Zubehör. Von ADAC-Experten geprüft. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 05.07.2025 06:45 Uhr

Was kann der Akku-Bohrschrauber von Mannesmann?

Gute Ausstattung mit umfangreichem Zubehör

Einfache Handhabung

Für manche Aufgaben möglicherweise nicht leistungsstark genug

Der Mannesmann M17692 in der ADAC-Edition ist ein vielseitiges Werkzeug, das mit einem 20V-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist und euch eine lange Betriebsdauer bietet. Der Bohrschrauber erreicht eine maximale Drehzahl von 1.400 U/min und verfügt über ein Drehmoment von 35 Nm, wodurch er sich für verschiedene Aufgaben im Haushalt oder in der Werkstatt eignet. Das 10-mm-Schnellspannfutter ermöglicht euch einen unkomplizierten und zügigen Wechsel von Bits und Bohrern. Zudem sorgt die integrierte LED-Beleuchtung dafür, dass ihr die Arbeitsfläche besser sehen könnt.

Der Akku-Bohrschrauber ist so konzipiert, dass er euch eine komfortable und ergonomische Handhabung ermöglicht. Der gummierte Griff sorgt für einen angenehmen Halt, und mit einem Gewicht von lediglich 2,6 kg wird auch bei längeren Arbeiten die Nutzung erleichtert. Durch die zwei verfügbaren Geschwindigkeitseinstellungen habt ihr die Möglichkeit, die Drehzahl genau zu regulieren und an die jeweilige Aufgabe anzupassen.

Lohnt sich der Kauf des Akkubohrschraubers?

Der Mannesmann M17692 ADAC-Akkubohrschrauber ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Werkzeug, das sich gut für verschiedene Anwendungen im Haushalt oder in der Werkstatt eignet. Das aktuelle Angebot bei Aldi bietet eine solide Kombination aus Leistung und Ausstattung zu einem angemessenen Preis. Wenn ihr einen zuverlässigen Bohrschrauber benötigt, der euch bei unterschiedlichen Aufgaben unterstützt, könnte dieses Angebot genau richtig für euch sein.

ADAC-Akkubohrschrauber 20 V jetzt ab 49,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 06:45 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

