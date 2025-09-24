Aktion bei MediaMarkt: Neue Xiaomi-Smartphones 15T und 15T Pro günstig kaufen & Lautsprecher gratis erhalten

Kurz nach der Präsentation der beiden neuen High-End-Smartphones von Xiaomi, dem 15T und dem 15T Pro, könnt ihr die brandneuen, leistungsstarken Handys auch schon bei MediaMarkt zum günstigen Preis kaufen und bekommt noch einen Bluetooth-Lautsprecher gratis dazu. Wir haben die Details zur Aktion für euch.

Die neuen Smartphones 15T und 15T Pro des beliebten Herstellers Xiaomi sind deshalb besonders empfehlenswert, weil die Modelle leistungsmäßig in der ersten Liga aktueller Smartphones spielen, preislich aber deutlich günstiger als Konkurrenz-Handys mit vergleichbarer Technik sind. Während der Launch-Aktion bei MediaMarkt erhaltet ihr die neuen Top-Modelle 15T und 15T Pro von Xiaomi mit attraktivem myMediaMarkt-Rabatt und inklusive "Xiaomi Sound Party"-Bluetooth-Lautsprechern (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Die Aktion gilt allerdings nur bis zum 10.10.2025 und nur solange der Vorrat reicht.

Das neue High-End-Smartphone Xiaomi 15T

Das Xiaomi 15T wird von einem leistungsstarken MediaTek-Dimensity-8400-Ultra-Prozessor angetrieben, der euch gemeinsam mit dem integrierten HyperAI-Assistenten vielfältig intelligente Funktionen und eine brillante Darstellung auf dem augenschonenden 120-Hertz-Display bietet. Gemeinsam mit Leica entwickelt wurde das Summilux-Objektiv, welches außerdem äußerst hochwertige Fotos ermöglicht.

Das Xiaomi 15T mit 256 GB RAM bekommt ihr während des Aktionszeitraums für nur 499,90 Euro statt 649,90 Euro.

Xiaomi 15T 256 GB Black Dual SIM Statt 649,90 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 16:28 Uhr

Xiaomi 15T 256 GB Rose Gold Dual SIM Statt 649,90 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 16:31 Uhr

Noch leistungsstärker: Das Xiaomi 15T Pro

Das Xiaomi 15T Pro verfügt mit dem MediaTek-Dimensity-9400+ über einen noch leistungsstärkeren Prozessor, das Display weist sogar eine Bildwiederholrate von 144 Hertz auf. Zudem kann das High-End-Smartphone mit 90 Watt (HyperCharge) geladen werden und bietet eine gemeinsam mit Leica entwickeltes 5x-Teleobjektiv.

Das Xiaomi 15T Pro mit 512 GB RAM kostet euch während der Aktion nur 699,90 Euro statt 899,90 Euro.

Xiaomi 15T Pro 512 GB Black Dual SIM Statt 899,90 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 16:35 Uhr

Xiaomi 15T Pro 512 GB Gray Dual SIM Statt 899,90 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 16:36 Uhr

