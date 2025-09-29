Aktivitäten in Strava zusammenführen: So geht's

Ihr zeichnet gern eure sportlichen Erfolge in Strava auf? Wollt ihr zwei Aktivitäten zusammenführen, klappt das nur über einen Umweg.

Wie kann man unterschiedliche Touren bei Strave verbinden?

Fahrt ihr gern neue Routen mit dem Rad, wandert oder lauft, ist Strava ein praktisches, kostenloses Tool, um eure Aktivitäten aufzuzeichnen und mit anderen zu teilen. Unterbrecht ihr eure Tour, kann es aber passieren, dass ihr zwei aufgezeichnete Aktivitäten in Strava habt. Diese lassen sich nicht direkt in der App oder auf der Strava-Website zusammenführen.

Erster Schritt: Export eurer Aktivitäten bei Strava

Stattdessen greift ihr auf andere Anbieter zurück, um eure Aktivitäten in Strava zusammenzuführen. Dafür müsst ihr diese zunächst exportieren.

Ruft eine eurer Aktivitätsseiten in Strava auf und wählt die drei Punkte an, um in das Menü zu gelangen. Geht dann auf „Export Original“, um die Datei im FIT-Format herunterzuladen. FIT ist das Standardformat für Sportaufzeichnungen und Gesundheitsdaten. Um eine GPX-Datei mit GPS-Wegpunkten zu erhalten, klickt im Menü auf „Export GPX“. Bevorzugt ihr das TCX-Format mit noch mehr Informationen, fügt ihr am Ende der URL von der Aktivitätenseite /export_tcx ein. Sobald ihr die Entertaste drückt, wird eure Aktivität als TXC-Datei auf den PC heruntergeladen.

Zweiter Schritt: Exportierte Dateien zusammenführen

Nachdem ihr die Aktivitäten aus Strava exportiert habt, könnt ihr sie mithilfe von anderen Tools zusammenführen.

FIT-Dateien fügt ihr beispielsweise mit fitfiletools.com zusammen. Ladet die gewünschten Dateien einfach auf der Website hoch und ihr erhaltet eine kombinierte Aktivität.

Gotoes.org ist ideal, wenn ihr GPX- oder TCX-Dateien kombinieren wollt. Klickt auf „Combine separated GPS tracks“ und wählt die gewünschten Dateien aus.

Um eure gelaufene oder gefahrene Route wieder in Strava zu sehen, müsst ihr dort zunächst die ursprünglichen Aktivitäten, die ihr eben zusammengefügt habt, löschen. Ladet dann die zuvor erstellte Datei in Strava hoch.