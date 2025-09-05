Aktuelle Gefahr kann jeden treffen, der Laptop oder Smartphone nutzt

Klebt eure Webcam ab!

Im Internet lauern jede Menge Risiken in Form von intrusiver Malware. Eine aktuelle Angriffswelle von Schadsoftware nimmt jetzt mit einem besonderen Kniff eure Webcam ins Visier, um euch später potenziell mit sehr privaten Bildern erpressen zu können.

Malware Stealerium nimmt eure Webcam ins Visier

Das Experten-Team der Sicherheits-Website Proofpoint warnt vor einer gefährlichen Malware, die derzeit im Umlauf ist. Die Open-Source-Software Stealerium kann auf unterschiedliche Weise dafür genutzt werden werden, persönliche Informationen zu stehlen.

Bei den Malware-Kampagnen handelt es sich oft um Phishing-Versuche mit Fake-E-Mails und Websites, durch die Betrüger ungewünschte Elemente auf eurer Hardware einschleusen können.

Besonders auffällig ist an den aktuellen Fällen die Tatsache, dass darauf basierende Malware euren Browserverlauf genau beobachtet. Wenn ihr auf eine Website mit Erwachseneninhalten klickt, erkennt dies die Malware und nimmt Screenshots ebenso wie Fotos mit eurer Webcam auf. (Quelle: Proofpoint)

Die so gestohlenen Bilder von sehr persönlichen Momenten können Betrüger später zur Erpressung nutzen.

Webcam-Schutz sollte Standard sein

Ohne irgendwem etwas unterstellen zu wollen: Alle, die einen Laptop mit einer Webcam nutzen, sollten zumindest die Möglichkeit haben, diese abzukleben. Einige Laptops bieten mechanische Schalter bereits von Werk aus an, bei anderen Modellen könnt ihr euch ganz einfach zum Beispiel mit farbigem Klebeband behelfen.

Wenn ihr ein Macbook verwendet, solltet ihr allerdings vorsichtig sein, denn Apple warnt davor, Abdeckungen anzubringen, da diese beim Zuklappen den Bildschirm beschädigen könnten. (Quelle: Apple)

Natürlich verhindert eine solche Webcam-Blende nicht, dass euer PC mit Malware infiziert wird, aber sie gibt euch zumindest die Option, euch in bestimmten Momenten vor ungewollten Kamera-Aufnahmen zu schützen.