Aldi bringt bald für nur 6,99 Euro Licht in jede dunkle Ecke

Aldi Süd vertreibt ab dem 11. September die Dunkelheit zum kleinen Preis.

Ab dem 11. September 2025 hat Aldi Süd wieder ein klassisches Aktions-Schnäppchen im Regal. Es handelt sich dabei um einen Akku-LED-Strahler der Marke Workzone zum Preis von gerade einmal 6,99 Euro. Für Heimwerker, Camper oder einfach alle, die in Garage, Garten oder Keller mehr Licht brauchen, könnte das Angebot spannend sein.

Im Prospekt ist das Angebot als Highlight gelistet:

Aldi verlangt nur 6,99 Euro. (© Aldi-Süd-Prosepkt / Screenshot: GIGA)

Ein ähnlicher Akku-LED-Strahler von Amazon kostet zwar deutlich mehr, dafür könnt ihr das Gerät auch als Powerbank für euer Handy benutzen (bei Amazon anschauen).

Lepro LED-Akku-Strahler mit 20 Watt und Powerbank-Funktion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 11:30 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des LED-Akku-Strahlers von Aldi?

Für alle, die gern handwerklich aktiv sind und eine helle Ausleuchtung benötigen.

Für alle, die eine helle LED-Lampe zur Hand haben wollen, die eine lange Akkulaufzeit besitzt und robust ist.

Es handelt sich eher um ein Werkzeug, statt um eine normale Taschenlampe. Sucht ihr eher sowas, ist das nichts für euch.

Der Akku-LED-Strahler schafft bis zu 2.000 Lumen Helligkeit und lässt sich mit kaltweiß, warmweiß oder neutralweiß flexibel anpassen – je nach Situation. Wer es dezenter mag, kann das Licht sogar dimmen. Damit eignet sich das Gerät sowohl für kräftige Ausleuchtung beim Arbeiten als auch für stimmungsvolles Licht beim Grillabend.

Das Modell mit der Nummer „NP-RWL-25“ besticht mit einem Aluminiumgehäuse, das für Innen- und Außeneinsatz ausgelegt ist. Dazu kommen Befestigungshaken und Magneten, die für flexible Montage sorgen. Der eingebaute Li-Ionen-Akku macht den Strahler unabhängig von Steckdosen – praktisch für unterwegs oder auf Baustellen.

Der Preis von Aldi Süd ist wirklich attraktiv. Vergleichbare Modelle mit 20 Watt Leistung und ähnlicher Lichtstärke liegen häufig zwischen 20 und 40 Euro. Der Discounter positioniert sich hier also mit einem echten Kampfpreis. Dass zusätzlich noch eine dreijährige Garantie enthalten ist, macht das Angebot umso attraktiver.

