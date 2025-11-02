Aldi chancenlos: Das sind die wahren Supermarkt-Könige Deutschlands

Ihr denkt, Aldi sei das Non-Plus-Ultra? Von wegen!© imagebroker / Torsten Krüger / IMAGO / Bearbeitung: GIGA 1 / 5

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi fährt jedes Jahr einen Milliarden-Umsatz ein – aber das reicht nicht mal fürs Treppchen.

Lidl, Aldi, Rewe, Kaufland, Netto, Edeka – bei welcher Supermarkt-/Discounter-Gruppe geben die Deutschen eigentlich das meiste Geld aus? Die Lebensmittel Zeitung ist der Sache auf den Grund gegangen – hier die Top 4 (Quelle: Lebensmittel Zeitung):