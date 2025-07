Aldi erobert Urlaubs-Hotspot der Deutschen

Wieso ihr im Spanien-Urlaub bald öfter bei Aldi landet, als ihr denkt.

Aldi boomt in Spanien wie nie zuvor: Der Discounter ist dort die am schnellsten wachsende Supermarktkette – mit mehr als 7,7 Millionen Kunden und einem Verkaufsflächen-Wachstum von 60 Prozent seit 2020. Auch deutsche Urlauber profitieren direkt – denn Aldi-Filialen gibt’s mittlerweile fast überall im Land, unter anderem auch auf Mallorca, einem der beliebtesten Auslandsreiseziele der Deutschen im letzten Jahr (Quelle: DRV).

Aldis Spanien-Offensive läuft auf Hochtouren

Seit dem Markteintritt im Jahr 2002 ist viel passiert, doch das Tempo der letzten fünf Jahre ist beispiellos: 168 neue Filialen hat Aldi Nord seit 2020 in Spanien eröffnet – das entspricht einem Anstieg von rund 60 Prozent bei der Verkaufsfläche. Insgesamt betreibt der Discounter nun 480 Märkte auf der iberischen Halbinsel – Tendenz steigend (Quelle: Retail Detail).

Allein im vergangenen Jahr kamen über 500.000 neue Kunden hinzu, ein Wachstum von 8 Prozent gegenüber Juli 2024. Damit ist Aldi laut Financial Food der mit Abstand dynamischste Anbieter im spanischen Lebensmitteleinzelhandel.

Auch Urlauber profitieren: Aldi „wie zu Hause“

In Mallorca, auf den Kanarischen Inseln, im Baskenland oder rund um Madrid – Aldi ist in Spaniens touristischen Regionen längst angekommen. Wer im Urlaub auf vertraute Produkte und günstige Preise setzt, findet bei Aldi oft genau das Einkaufserlebnis, das man aus Deutschland kennt.

Besonders die Balearen spielen eine zentrale Rolle: Für den September sind neue Filialen auf Mallorca und Co. geplant. Parallel dazu wurden neue Märkte in Galicien, Madrid und auf den Kanaren eröffnet – letztere sin mit mittlerweile 16 Filialen vertreten.

Nicht nur sichtbar in den Städten und Urlaubsregionen, auch im Hintergrund wächst Aldi kräftig: Seit 2020 wurden drei neue Logistikzentren eröffnet – in Gran Canaria (Agüimes), Valencia (Sagunt) und Burgos (Miranda de Ebro). Bestehende Zentren in Madrid, Sevilla und Katalonien wurden ebenfalls erweitert.

Das hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Mit derzeit mehr als 7.700 Beschäftigten verzeichnet Aldi in Spanien ein Wachstum von 38 Prozent gegenüber vor fünf Jahren.

Fazit: Aldi ist in Spanien angekommen

Aldi ist in Spanien längst angekommen – nicht nur für Touristen, sondern auch als starker Player im Einzelhandel. Wer 2025 Urlaub auf Mallorca, Teneriffa oder in Andalusien macht, dürfte kaum noch an einer Aldi-Filiale vorbeikommen. Für viele Deutsche im Ausland ein Stück Vertrautheit – für Aldi selbst ein riesiger Markterfolg.