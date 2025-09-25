Aldi geht in die Vollen – startet jetzt große Internet-Offensive

Für viele dürfte dieser neue Tarif vom Discounter vollkommen ausreichen.

Update vom 25. September 2025: Die neuen Home-Tarife von Aldi Talk sind jetzt gestartet. Alle Infos zu den neuen Internet-Angeboten des Discounter findet ihr weiter unten im Artikel.

Originalartikel vom 12. September 2025:

Am 25. September wagt Aldi Talk einen Schritt, den viele nicht erwartet haben: Der Discounter bringt Internet-Tarife für Zuhause, die komplett ohne Festnetzanschluss auskommen. Statt Kabel oder Glasfaser setzt Aldi auf das LTE- und 5G-Netz von o2 – und zwar ohne lange Vertragslaufzeit.

Aldi Talk baut sein Internet-Angebot aus

Die neuen Prepaid-Angebote heißen Aldi Talk Home S und Home L. Für 19,99 Euro erhaltet ihr im kleineren Paket 150 GB Datenvolumen, im größeren Tarif für 29,99 Euro stehen 300 GB bereit. Beide Tarife laufen jeweils über 28 Tage und bieten Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, wird auf 64 kbit/s gedrosselt.

Damit das Internet zuhause stabil läuft, verkauft Aldi passende Router gleich mit. Für die mobile Nutzung gibt es ein Modell ab 29,99 Euro (unterstützt maximal 4G/LTE), für den stationären Einsatz zuhause liegen die Preise bei 99,99 Euro. Alle Geräte enthalten bereits eine Daten-SIM samt 10 Euro Startguthaben. Danach müsst ihr nur noch Guthaben aufladen und einen der beiden Tarife buchen (Quelle: Aldi Talk).

Diese ZTE-Router stehen direkt bei Aldi Talk zur Auswahl (© Aldi Talk)

Wer keine Lust auf die ZTE-Router von Aldi hat, kann natürlich auch seine eigenen Modelle kaufen – oder wahlweise auch sein Handy als Hotspot mit der SIM nutzen. Das ist über einen längeren Zeitraum jedoch nicht zu empfehlen.

Aldi-Internet auch unterwegs nutzbar

Die Home-Tarife lassen sich nicht nur an einem festen Standort nutzen, sondern auch unterwegs. Damit könnt ihr das Internet praktisch mitnehmen – egal ob in der Ferienwohnung, beim Wochenendtrip oder im Schrebergarten. Sogar im EU-Ausland funktioniert das Angebot, wenn auch unter den üblichen Fair-use-Beschränkungen.

Aldi Talk setzt bei diesem Schritt auf maximale Flexibilität. Wer mit dem Empfang oder der Geschwindigkeit nicht zufrieden ist, kann jederzeit wieder aussteigen. Kein Techniker, keine Mindestlaufzeit, kein Risiko. Entscheidend bleibt einzig, wie gut das o2-Netz an eurem Standort ausgebaut ist. Wenn die Verbindung stimmt, könnte dieser Tarif für viele eine unkomplizierte Alternative zum klassischen Festnetz werden.