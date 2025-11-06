Aldi hat jetzt ein Lichterspiel im Angebot, für das ihr keine Steckdose braucht

Eure Weihnachtsdekoration ist schon oft an der fehlenden Steckdose gescheitert? Aldi schafft Abhilfe mit einer passenden Solar-Lichterkette.

Diese Solar-Lichterkette lässt euer Haus weihnachtlich leuchten

Ab dem 6. November 2025 bekommt ihr bei Aldi eine Solar-LED-Lichterkette für den Außenbereich für nur 4,99 Euro (via Aldi-Prospekt Seite 27). Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

Aldi bietet euch LED-Vergnügen ohne Steckdose (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr das Angebot verpasst habt, bietet euch Amazon mit der Solar-Weihnachtsbeleuchtung von Tacobey eine gleichwertige Alternative. Mit 15,99 Euro ist das Angebot zwar etwas teurer (bei Amazon anschauen), dafür bekommt ihr aber gleich 200 LEDs und könnt acht verschiedene Modi einstellen.

Tacobey Solar Weihnachtsbeleuchtung Außen Warmweiß | 20 Meter mit 200 LEDs | mit Fernbedienung und 8 Modi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2025 07:54 Uhr

Für wen lohnt sich die Solar-Lichterkette für Außen?

Kreative Weihnachtsfans, die auch den Außenbereich dekorieren möchten.

Hausbesitzer ohne Steckdose im Außenbereich.

Schnäppchenjäger, die ihr Haus für unter fünf Euro zum Leuchten bringen wollen.

Indoor-Weihnachtsfans, denn hier fehlt das nötige Tageslicht.

Das kann die Solar-Lichterkette von Aldi

Ihr bekommt die Lichterkette für außen mit 100 LEDs und einem integrierten Dämmerungssensor. Sie springt automatisch an, wenn es draußen dunkler wird. Die Gesamtlänge von 9,9 Metern eignet sich perfekt für großzügige Dekorationen und für die Terrasse.

Strom für den Betrieb gewinnt ihr über den Erdspieß, der an einer möglichst sonnigen Stelle in die Erde kommt. Die Zuleitung von drei Metern lässt euch genug Spiel für eine flexible Outdoor-Dekoration. Ihr bekommt vom Hersteller laut Prospekt drei Jahre Garantie.

Kaufland bietet eine gleichwertige Alternative

Bei Kaufland bekommt ihr eine 100-LED starke und sieben Meter lange Solar-Draht-Lichterkette (bei Kaufland ansehen) für solide 12,99 Euro. Die Zuleitung ist mit zwei Metern etwas kürzer, dafür lässt sich der Draht aber besonders gut verbiegen. Wollt ihr die Gartenlaube dekorieren oder die Lichterkette um die Terrassenüberdachung winden, seid ihr mit dieser Lösung gut bedient.

Die Solar-Lichterketten-Alternative von Amazon

Amazons Alternative ist zwar teurer, doch der Preis macht sich bezahlt. Ihr könnt eure Beleuchtung ganz flexibel mit der Fernbedienung steuern und Balkon, Terrasse und Garten stilvoll dekorieren. Die Lichterkette ist nicht nur dimmbar, sondern auch mit einem Timer versehen. Der eingebaute Akku hat eine Leistungsstärke von 1200 mAh und kann voll aufgeladen bis zu 20 Stunden arbeiten (bei Amazon ansehen).

Die Kunden vergeben 4,2 von 5 Sternen und zeigen sich mehrheitlich zufrieden. Laut Zusammenfassung wird die Lichterkette als „die beste, die sie je hatten“ beschrieben. Lediglich die Aufladung und die Leuchtkraft stehen bei einigen skeptischen Kunden in der Kritik. Mit einem Anteil von 67 Prozent (Stand Oktober 2025) überwiegen die 5-Sterne-Bewertungen.

