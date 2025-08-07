Aldi haut nützliches Gerät raus, das in keinem Haushalt fehlen sollte

Angesichts des heutigen Wetters mit vielen Extremen ist es nützlich, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Thermo-Hygrometer im Auge zu behalten. Im Rahmen seines Räumungsverkaufs bietet der ALDI ONLINESHOP das praktische Gerät im Dreierpack zum Niedrigpreis an. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Thermo-Hygrometer des Herstellers Krontaler kommt im Dreierpack in schwarzer Farbe, ist alternativ aber auch in Weiß erhältlich. Das Gerät zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, verfügt über eine Komfortanzeige in drei Stufen und eine vielseitige Befestigung. Im ALDI ONLINESHOP bekommt ihr das nützliche Set für nur 7,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Mit einem Kauf solltet ihr jedoch euch beeilen, denn es handelt sich um Restbestände, die rasch vergriffen sein können.

Krontaler Thermo-Hygrometer, 3er Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 23:49 Uhr

Das sind die Vorteile des Thermo-Hygrometers von Krontaler

Gut ablesbares Display

Robuste Konstruktion

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Kann schnell vergriffen sein

Von dem Thermo-Hygrometer werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte auf einem ca. 2,9 x 3,6 cm großen Display angezeigt, das über eine Komfortanzeige mit Smiley verfügt. Das Gerät kann wahlweise per Wandmontage, dem klappbaren Standfuß oder der magnetischen Befestigung fixiert werden. Das Kunststoffgehäuse des Thermo-Hygrometers weist ein robustes Desi g n auf, der Betrieb erfolgt mit CR2032-Batterien, drei Stück sind im Lieferumfang enthalten.

Für wen eignet sich das Thermo-Hygrometer von Krontaler?

Das Thermo-Hygrometer von Krontaler ist für alle geeignet, die eine günstige und leicht installierbare Überwachungsmöglichkeit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in ihren Räumlichkeiten möchten. Das Display ist gut ablesbar und durch den Smiley genügt ein kurzer Blick, um zu wissen, ob alles im grünen Bereich ist. Außerdem ist das Gerät robust gebaut und bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten.

Das praktische-Gerät erhaltet ihr vergünstigt im Rahmen des Räumungsverkaufs im ALDI ONLINESHOP, welcher noch bis zum 30.09.2025 läuft und bei dem ihr noch viele weitere, praktische Produkte ergattern könnt. Denkt aber daran, dass sowohl das Thermo-Hygrometer, als auch die anderen Artikel des Räumungsverkaufs schnell vergriffen sein können.

Krontaler Thermo-Hygrometer, 3er Set jetzt ab 7,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 17:13 Uhr

