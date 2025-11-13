Aldi kann einpacken: Amazon verramscht Kaffeebohnen von Lavazza und Melitta

Warum jetzt noch zum Discounter? Amazon hat aktuell eine ganze Reihe beliebter Kaffeebohnen im Angebot und die Preise können sich sehen lassen. Marken wie Lavazza, Melitta, Jacobs und Schwiizer Schüümli gibt es dort derzeit deutlich günstiger als in vielen Supermarktregalen. Wer seinen Kaffee mit Stil genießen, aber nicht zu viel bezahlen will, sollte jetzt zuschlagen.

Kaffee-Angebote bei Amazon: Markenbohnen zum Sparpreis

Während die Kaffeepreise im Supermarkt und bei Discountern wie Aldi oder Lidl zuletzt angezogen haben, zückt Amazon bei vielen beliebten Sorten kräftig den Rotstift. Egal ob kräftiger Espresso, milder Crema oder würziger Allround-Kaffee – hier findet jeder die passende Bohne für seinen Geschmack.

Schwiizer Schüümli Espresso

Der Schweizer Premiumkaffee überzeugt mit 100 Prozent Arabica-Bohnen, mittlerer Röstung und einer Stärke von 4 von 5. Noten von Bitterschokolade und Haselnuss sorgen für einen intensiven Geschmack mit sanfter Crema. Die Bohnen sind perfekt auf Kaffeevollautomaten abgestimmt und stammen aus Rainforest-Alliance-zertifiziertem Anbau für nachhaltigen Genuss ohne Kompromisse.

Schwiizer Schüümli Espresso Kräftiger 100 Prozent Arabica-Kaffee mit Noten von Bitterschokolade und Haselnuss. Mittlere Röstung, ideal für Vollautomaten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:30 Uhr

Schwiizer Schüümli Crema Intenso

Diese Mischung kombiniert 65 Prozent Arabica und 35 Prozent Robusta, was ihr einen besonders kräftigen, würzigen Geschmack mit Noten von Haselnuss und Karamell verleiht. Die Säure ist angenehm mild (1/5), die Röstung mittel (4/5) – ideal für Liebhaber intensiver Crema-Kaffees. Auch hier steht Nachhaltigkeit im Fokus: zertifiziert und fair angebaut.

Schwiizer Schüümli Intenso Kräftige Arabica/Robusta-Mischung mit Haselnuss- und Karamell-Noten. Mittlere Röstung, ideal für Vollautomaten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:32 Uhr

Lavazza Qualità Rossa

Die wohl bekannteste Sorte des italienischen Traditionsrösters überzeugt durch ihre vollmundige Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika, Afrika und Südostasien. Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten verleihen dem Kaffee eine runde, harmonische Note. Hervorragend geeignet für Espressomaschinen oder Vollautomaten.

Lavazza Qualità Rossa 1 Klio Arabica- und Robusta Mischung mit Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten, mittlere Röstung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:32 Uhr

Melitta Barista Classic Crema

Mit mittlerer Röstung und einer Stärke von 3 von 5 richtet sich diese Sorte an alle, die einen milden, harmonischen Kaffee bevorzugen. Ideal für den täglichen Genuss aus dem Vollautomaten und alle, die eine feiner Crema und ausgewogenes Aroma bevorzugen.

Melitta Barista Classic Crema Mittlere Röstung für ausgewogenen Geschmack, ideal für Vollautomaten und Siebträger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:35 Uhr

Melitta Barista Classic Espresso

Wer es lieber stärker mag, greift zur Espresso-Variante. Mit Stärke 5 von 5 und einer dunkleren Röstung liefert Melitta hier einen ausdrucksstarken Kaffee mit satter Crema und vollem Körper – perfekt für Cappuccino und Latte Macchiato.

Melitta Barista Classic Espresso Kräftig geröstete Kaffeebohnen für Vollautomaten, perfekt für Espresso und Milchgetränke. In Deutschland geröstet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:37 Uhr

Jacobs Origins Brazil

Diese Sorte bringt brasilianisches Lebensgefühl in die Tasse. Die mittlere Intensität und die lieblich-nussigen Noten machen Jacobs Origins Brazil zu einem runden Alltagskaffee. Die Bohnen stammen aus verantwortungsvollem Anbau im Rahmen des JDE Peet’s Common Grounds Programms.

Jacobs-Kaffeebohnen Origins Brazil Mild-nussiger Kaffee aus brasilianischen Bohnen mit mittlerer Intensität (4/10), ideal für Café Crema und Vollautomaten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 13:38 Uhr

Fazit: Markenkaffee günstiger als beim Discounter

Von mild bis kräftig: Amazon bietet derzeit eine große Auswahl an hochwertigen Kaffeebohnen – teils weit unter dem üblichen Ladenpreis. Discounter können bei diesen Preisen kaum mithalten. Wer seinen Kaffee liebt, sollte jetzt zuschlagen und sich den Vorrat sichern, bevor die Deals durch sind.

Tipp: Besonders lohnenswert sind Mehrfachkäufe. Amazon reduziert häufig zusätzlich beim Kauf mehrerer Packungen.

