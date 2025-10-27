Aldi kann nicht mithalten: Das sind die wahren Supermarkt-Könige Deutschlands

Aldi fährt jedes Jahr einen Milliarden-Umsatz ein – aber das reicht nicht mal fürs Treppchen.
Lidl, Aldi, Rewe, Kaufland, Netto, Edeka – bei welcher Supermarkt-/Discounter-Gruppe geben die Deutschen eigentlich das meiste Geld aus? Die Lebensmittel Zeitung ist der Sache auf den Grund gegangen – hier die Top 4 (Quelle: Lebensmittel Zeitung):
Platz 4: Aldi
- Jahresumsatz: 33,7 Milliarden Euro
Wer in Deutschland an Discounter denkt, denkt zuallererst an Aldi. Viele würden wahrscheinlich denken, dass die beiden Läden zusammen deutlich höher im Ranking stehen – aber falsch gedacht! Vielleicht liegt es auch an den eher günstigen Preisen in den Filialen? Der Marktanteil von 14,1 Prozent kann sich aber dennoch sehen lassen.
Platz 3: Rewe-Gruppe
- Jahresumsatz: 43,13 Milliarden Euro
Den dritten Platz sichert sich die Rewe-Gruppe – und gleichzeitig ist die Kette auch noch der Wachstumskönig des letzten Jahres. 2,5 Milliarden Euro konnte die Rewe-Gruppe im stationären Geschäft 2024 mehr erzielen.
Die meisten Filialen haben bis 22 Uhr geöffnet, ein Vorteil gegenüber einem Teil der Konkurrenz. Auch das dürfte sich positiv auf den Umsatz auswirken.
Platz 2: Lidl & Kaufland (Schwarz-Gruppe)
- Jahresumsatz: 51,65 Milliarden Euro
Lidl lohnt sich – für die Schwarz-Gruppe auf jeden Fall. Zusammen mit Kaufland kommen die beiden Ketten auf einen Marktanteil von 21,6 Prozent.
Wer übrigens denkt, dass Kaufland in diesem Team nur eine winzige Rolle spielt, irrt gewaltig. Von 51,65 Milliarden Euro erwirtschaftete Kaufland letztes Jahr 21,25 Milliarden Euro – Lidl die übrigen 30,4 Milliarden.
Beide Märkte verfolgen komplett unterschiedliche Konzepte: Während sich Lidl hauptsächlich auf Lebensmittel fokussiert, sind die Kaufland-Filialen größer und haben ein diverseres Angebot – darunter auch Elektronikartikel, Kleidung und eigene Frischetheken für Wurst und Käse.
Platz 1: Edeka-Verbund (Marktkauf, Netto Marken-Discount, Diska, Budni)
- Jahresumsatz: 67 Milliarden Euro
Edeka ist der unangefochtene Umsatz-König der Supermärkte und Discounter in Deutschland. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Verbund etliche Marken unter sich vereint: Edeka, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Diska und Budni gehören dazu. Da ist es nur wenig verwunderlich, dass sich das Konsortium so den ersten Platz sichert.