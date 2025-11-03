Aldi-Kunden sind begeistert: „Das ist die beste Werbung, die ich je gesehen habe“

Mit diesem Spot trifft Aldi Nord bei der Kundschaft anscheinend voll ins Schwarze.

Mit seiner neuen Social-Kampagne „Rühl drückt die Preise“ landet Aldi Nord einen echten Volltreffer. Seit dem 27. Oktober 2025 sorgt der ehemalige Bodybuilder Markus Rühl dafür, dass der Discounter auf TikTok, YouTube und Instagram durch die Decke geht.

Werbeclip von Aldi Nord geht durch die Decke

In einem kurzen Video-Spot ist Rühl zu sehen, wie er im Aldi-Markt nicht Gewichte, sondern Aldi-Produkte stemmt, Thunfisch aus einer Kaffeekanne trinkt und zusätzlich wortwörtlich die Preise drückt. Der Clip, der mit Witz, Selbstironie und Muskelkraft spielt, geht viral:

Die Reaktionen der Fans sprechen für sich. Instagram-Nutzer jen.robm_ kommentiert beispielsweise: „Das ist die beste Werbung, die ich je gesehen habe.“ – und erntet damit knapp 2.700 Likes (Quelle: Instagram). PoebelPiet auf YouTube bläst ins gleiche Horn: „Geiles Ding! Die Marketing-Abteilung verdient eine dicke Gehaltserhöhung“ (Quelle: YouTube).

Tausende Fans zeigen sich unter den Videos auf Instagram, TikTok und YouTube begeistert. Binnen kürzester Zeit sammelte allein der Instagram-Post über 53.000 Likes und mehr als 1.600 Kommentare (Quelle: Instagram). Einige hoffen zudem, dass diese Kooperation den Weg für Produkte aus dem Online-Shop Rühl 24 bei Aldi Nord ebnet.

Fans wollen das Aldi-Shirt

Am 29. Oktober sitzt Markus Rühl höchstpersönlich in der Essener Aldi-Filiale in der Aktienstraße 42 an der Kasse. Zwischen 11 und 13 Uhr kassiert er für den guten Zweck. Die gesamten Einnahmen werden von Aldi aufgerundet und an den Deutschen Kinderschutzbund sowie das Kinder-Palliativ-Netzwerk Essen gespendet. Zusätzlich gibt’s für einkaufsfreudige Fans Merch-Artikel wie Hoodies, Shirts oder Socken – aber nur solange der Vorrat reicht (Quelle: Aldi Nord).

Vor allem das T-Shirt, das Rühl im Werbeclip trägt, scheint es vielen Aldi-Fans angetan zu haben. Viele Kunden hoffen, dass Aldi das Merch bald zum Verkauf anbietet:

Viele Aldi-Fans wollen dieses T-Shirt haben. (© Screenshot YouTube / Aldi Nord)

Tatsächlich hat der Discounter erst im Sommer 2025 einige Merch-Produkte in seinen Filialen zum Verkauf angeboten – darunter auch ein Aldi-Nord-Shirt mit ähnlichem Motiv (Quelle: Aldi). Ein Comeback scheint also nicht gänzlich abwegig.