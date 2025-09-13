Aldi lässt eure Geheimnisse Montag für 19,99 Euro verschwinden

Für nur 19,99 Euro werdet ihr eure Geheimnisse ab dem 15. September bei Aldi Nord einfach los.

Aldi verkauft Aktenvernichter für 19,99 Euro

Ab dem 15. September verkauft Aldi Nord einen Aktenvernichter der Marke Expertiz für nur 19,99 Euro. Das Gerät richtet sich an alle, die vertrauliche Dokumente, Kreditkarten oder Papier mit Heftklammern sicher entsorgen wollen. Mit bis zu vier DIN-A4-Blättern gleichzeitig frisst sich der kleine Helfer zuverlässig durch das Material und zerschneidet es im Kreuzschnitt.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi Nord möchte nur 19,99 Euro für seinen Aktenvernichter haben. (© Aldi-Nord-Prospekt / Expertiz / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf des Aktenvernichters von Aldi?

Für alle, die im Homeoffice regelmäßig vertrauliche Unterlagen entsorgen müssen, aber keinen teuren Profi-Schredder brauchen.

Für Gelegenheitsnutzer, die eine einfache, günstige Lösung suchen, um hin und wieder Kreditkarten oder ein paar Seiten Papier sicher zu vernichten.

Für Vielnutzer oder Büros mit größeren Papiermengen, da das Gerät nur 4 Blätter gleichzeitig verarbeitet und schnell an seine Grenzen stößt.

Der Aktenvernichter ist kompakt gebaut: 30 x 27 x 15 Zentimeter misst das Modell, der Abfall landet in einem 8-Liter-Behälter mit Sichtfenster. Praktisch ist die Rücklauf-Funktion, die Papierstau verhindert. Bedient wird das Gerät über einen Schiebeschalter mit vier Positionen: Vorwärts, Auto, Aus und Rückwärts. Für zusätzliche Sicherheit sorgen ein Überhitzungsschutz, ein Sicherheitsschalter beim Entleeren sowie die Möglichkeit, den Aktenvernichter manuell abzuschalten.

Aldi bietet das Modell in Weiß sowie in Blau-Weiß an. Damit trifft der Discounter den Geschmack von Kunden, die ihre Büro- oder Homeoffice-Ecke nicht nur praktisch, sondern auch optisch ordentlich ausstatten wollen. Mit einem Preis von 19,99 Euro bewegt sich der Expertiz-Aktenvernichter im unteren Marktsegment. Vergleichbare Geräte im Onlinehandel kosten zwischen 20 und 40 Euro. Angesichts der Grundfunktionen und der Sicherheitseinrichtungen positioniert Aldi das Modell als günstige Lösung für den alltäglichen Gebrauch.

