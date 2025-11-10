Aldi legt nach: Wer E-Auto fährt, hat Grund zur Freude

Ob die anderen Discounter bald nachziehen?

Der Discounter Aldi Süd plant den Aufbau von 40 großen E-Ladehubs an besonders stark besuchten Standorten. An diesen neuen Knotenpunkten können zukünftig bis zu sechs Elektroautos gleichzeitig mit Strom versorgt werden, was Wartezeiten deutlich reduzieren soll.

Aldi baut E-Auto-Ladenetz weiter aus

Die ersten dieser neuen Hubs sind bereits in Köln und Karlsruhe in Betrieb gegangen und markieren den Beginn des mehrjährigen Ausbauplans des Unternehmens (Quelle: Aldi Süd).

Schon heute betreibt Aldi Süd in seinem Vertriebsgebiet ein Netz von über 700 Ladestationen mit insgesamt 1.600 Ladepunkten. Fast die Hälfte der Stationen sind Schnelllader mit einer Leistung von bis zu 200 Kilowatt, sodass auch beim kurzen Zwischenladen während des Einkaufs ordentlich Energie in die Autobatterie fließt.

Aldis Ladesäulen sind verhältnismäßig günstig

Da Aldi Süd die gesamte Ladeinfrastruktur in Eigenregie betreibt, kann der Discounter die Preise selbst gestalten. Die Kosten sind dabei klar nach Leistung gestaffelt: An Normalladern werden 29 Cent pro Kilowattstunde fällig, an Schnellladern mit 50 Kilowatt sind es 44 Cent und an den Ultraschnellladern ab 150 Kilowatt werden 47 Cent berechnet. Zum Vergleich: Laut ADAC kommt es nur selten vor, dass ihr unterwegs für unter 50 Cent pro kWh nachtanken könnt.

An allen Säulen kann unkompliziert per Giro- oder Kreditkarte sowie mit NFC-fähigen Smartphones bezahlt werden – davon können sich andere Anbieter gerne eine Scheibe abschneiden.

Der Strom für die Ladesäulen stammt aus zertifizierten Grünstromquellen und wird, wo immer möglich, durch Solarstrom von den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Filialen ergänzt. Ein weiterer Vorteil für Nutzer ist, dass die meisten Ladestationen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zugänglich sind.