Aldi, Lidl oder doch lieber Rewe? Hier kaufen die Deutschen besonders gerne ein

Einkäufe können in manchen Läden auch mal frustrieren.© Getty Images – LordHenriVoton / Bearbeitung: GIGA 1 / 9

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Günstig, frisch, nachhaltig – was erwarten Kundinnen und Kunden heute eigentlich vom Lebensmitteleinkauf?

Der neue Kundenmonitor 2025 hat nachgefragt und zeigt: Die Zufriedenheit hängt längst nicht nur vom Preis ab. Die Wertungen reichen von 1 bis 5, wobei 1 die Bestnote und 5 die schlechteste darstellt.

Welche Supermärkte und Discounter besonders gut abschneiden, erfahrt ihr jetzt (Quelle: Kundenmonitor):