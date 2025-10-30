Aldi, Lidl oder doch lieber Rewe? Hier kaufen die Deutschen noch gerne ein

Günstig, frisch, nachhaltig – was erwarten Kundinnen und Kunden heute eigentlich vom Lebensmitteleinkauf?
Der neue Kundenmonitor 2025 hat nachgefragt und zeigt: Die Zufriedenheit hängt längst nicht nur vom Preis ab. Die Wertungen reichen von 1 bis 5, wobei 1 die Bestnote und 5 die schlechteste darstellt.
Welche Supermärkte und Discounter besonders gut abschneiden, erfahrt ihr jetzt (Quelle: Kundenmonitor):
Aldi Süd – Discounter
- Zufriedenheits-Wertung: 1,96
Aldi Süd bleibt 2025 der Discounter, mit dem die Deutschen am zufriedensten sind. Kundinnen und Kunden loben das konsequente Preis-Leistungs-Verhältnis und die schnelle Abwicklung an der Kasse.
Das Sortiment ist funktional statt verspielt – wer Vielfalt sucht, muss anderswo einkaufen, doch für viele ist das kein Problem.
Lidl – Discounter
- Zufriedenheits-Wertung: 1,98
Lidl überzeugt mit modernen Filialen, guter Organisation und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders positiv fallen die Eigenmarken und das stetig wachsende Frischeangebot auf.
Manche wünschen sich allerdings noch mehr Auswahl und Service – doch als moderner Discounter ist Lidl kaum zu schlagen.
Aldi Nord – Discounter
- Zufriedenheits-Wertung: 1,99
Aldi Nord bleibt dem klassischen Discounter-Prinzip treu: günstig, klar, verlässlich. Kunden schätzen das unkomplizierte Einkaufserlebnis und die gute Eigenmarkenqualität.
Im Vergleich zu Aldi Süd wirkt das Sortiment etwas weniger frisch oder modern – dafür steht Aldi Nord jedoch für viele Kunden für Bodenständigkeit und Verlässlichkeit.
Edeka – Supermarkt
- Zufriedenheits-Wertung: 1,98
Edeka punktet mit einem breiten Sortiment, viel Frische und regionaler Auswahl. Kundinnen und Kunden schätzen die Markenvielfalt, das ansprechende Ladenbild und die Qualität an den Frischetheken.
Dafür gilt jedoch: Wer hier einkauft, zahlt oft etwas mehr.
Tegut – Supermarkt
- Zufriedenheits-Wertung: 2,09
Tegut hebt sich mit nachhaltigem Sortiment, regionalen Produkten und ruhiger Einkaufsatmosphäre von der Konkurrenz ab. Viele schätzen das faire Bio-Angebot und die authentische Haltung der Marke.
Dafür müssen Kundinnen und Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen – das akzeptieren aber viele gern.
Rewe – Supermarkt
- Zufriedenheits-Wertung: 2,10
Rewe überzeugt mit gutem Service, moderner Gestaltung und einem großen Eigenmarken-Angebot. Die Online- und Lieferservices kommen gut an, doch das Preisniveau sorgt für gemischte Reaktionen.
Insgesamt gilt Rewe als verlässlicher Allrounder für Kundinnen und Kunden, die mehr Wert auf Auswahl als auf den niedrigsten Preis legen.
Alnatura – Biomarkt
- Zufriedenheits-Wertung: 1,77
Alnatura erreicht den besten Zufriedenheitswert aller Handelsmarken. Die Kundschaft lobt die hohe Produktqualität, die glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie und das angenehme Einkaufserlebnis.
Etwas teurer ist es zwar, doch wer bewusst einkauft, findet hier das passende Angebot – mit gutem Gewissen inklusive.
Denns Biomarkt – Biomarkt
- Zufriedenheits-Wertung: 1,91
Denns positioniert sich als zugänglicher Bio-Supermarkt für den Alltag. Kunden schätzen das breite Sortiment an Naturkost, veganen Produkten und Fairtrade-Waren.
Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der Atmosphäre kann der größte Konkurrent Alnatura noch etwas mehr punkten – dennoch bleibt Denns eine feste Größe für nachhaltigen Einkauf.