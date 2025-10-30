Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Aldi, Lidl oder doch lieber Rewe? Hier kaufen die Deutschen noch gerne ein

Aldi, Lidl oder doch lieber Rewe? Hier kaufen die Deutschen noch gerne ein

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
2 min Lesezeit
Frau im Supermarkt frustriert
Einkäufe können in manchen Läden auch mal frustrieren.© Getty Images – LordHenriVoton / Bearbeitung: GIGA1 / 9
Günstig, frisch, nachhaltig – was erwarten Kundinnen und Kunden heute eigentlich vom Lebensmitteleinkauf?

Der neue Kundenmonitor 2025 hat nachgefragt und zeigt: Die Zufriedenheit hängt längst nicht nur vom Preis ab. Die Wertungen reichen von 1 bis 5, wobei 1 die Bestnote und 5 die schlechteste darstellt.

Welche Supermärkte und Discounter besonders gut abschneiden, erfahrt ihr jetzt (Quelle: Kundenmonitor):

Aldi Süd – Discounter

Das Logo von Aldi Süd.
Deutschlands Preis-Champion bleibt Spitze.© Harald Dostal / IMAGO / Bearbeitung: GIGA2 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,96

Aldi Süd bleibt 2025 der Discounter, mit dem die Deutschen am zufriedensten sind. Kundinnen und Kunden loben das konsequente Preis-Leistungs-Verhältnis und die schnelle Abwicklung an der Kasse.

Das Sortiment ist funktional statt verspielt – wer Vielfalt sucht, muss anderswo einkaufen, doch für viele ist das kein Problem.

Lidl – Discounter

Lidl
Modern, günstig und fast so beliebt wie Aldi Süd.© Lidl3 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,98

Lidl überzeugt mit modernen Filialen, guter Organisation und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders positiv fallen die Eigenmarken und das stetig wachsende Frischeangebot auf.

Manche wünschen sich allerdings noch mehr Auswahl und Service – doch als moderner Discounter ist Lidl kaum zu schlagen.

Aldi Nord – Discounter

Das Logo von Aldi Nord.
Solide Leistung, ehrliches Konzept.© imagebroker / Torsten Krüger / IMAGO / Bearbeitung: GIGA4 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,99

Aldi Nord bleibt dem klassischen Discounter-Prinzip treu: günstig, klar, verlässlich. Kunden schätzen das unkomplizierte Einkaufserlebnis und die gute Eigenmarkenqualität.

Im Vergleich zu Aldi Süd wirkt das Sortiment etwas weniger frisch oder modern – dafür steht Aldi Nord jedoch für viele Kunden für Bodenständigkeit und Verlässlichkeit.

Edeka – Supermarkt

Das Logo des Supermarktes EDEKA. Ein großes, blaues "E" mit gelben Balken, darunter der Schriftzug "EDEKA" in blauer Schrift auf gelbem Grund.
Der Qualitätsführer unter den Supermärkten© IMAGO / imageBROKER / Frank Schneider5 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,98

Edeka punktet mit einem breiten Sortiment, viel Frische und regionaler Auswahl. Kundinnen und Kunden schätzen die Markenvielfalt, das ansprechende Ladenbild und die Qualität an den Frischetheken.

Dafür gilt jedoch: Wer hier einkauft, zahlt oft etwas mehr.

Tegut – Supermarkt

tegut, gute Lebensmittel, Lebensmittelhandel, Firmenlogo vor einer Filiale, Bio-Produkte *** tegut, Good Food, Food trade, Company logo before a Branch, Bio Products 1131603394
Der bewusste Mittelweg zwischen Bio und Supermarkt.© IMAGO/Elke Münzel6 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 2,09

Tegut hebt sich mit nachhaltigem Sortiment, regionalen Produkten und ruhiger Einkaufsatmosphäre von der Konkurrenz ab. Viele schätzen das faire Bio-Angebot und die authentische Haltung der Marke.

Dafür müssen Kundinnen und Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen – das akzeptieren aber viele gern.

Rewe – Supermarkt

Ein rotes Schild mit dem weißen Schriftzug "REWE" hängt an einer blauen Holzwand.
Serviceorientiert, modern – aber nicht billig.© IMAGO / photothek / Florian Gaertner7 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 2,10

Rewe überzeugt mit gutem Service, moderner Gestaltung und einem großen Eigenmarken-Angebot. Die Online- und Lieferservices kommen gut an, doch das Preisniveau sorgt für gemischte Reaktionen.

Insgesamt gilt Rewe als verlässlicher Allrounder für Kundinnen und Kunden, die mehr Wert auf Auswahl als auf den niedrigsten Preis legen.

Alnatura – Biomarkt

Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Esslingen am Neckar 06.01.2025, Deutschland, GER, Baden-Wuerttemberg, Esslingen am Neckar, im Bild Themenbild, Stadtansichten, Alnatura, Lebensmittel, Bio, Bioprodukte, Biomarkt, Natur, Naturprodukte, Handel, Einzelhandel, Schild, Logo, Feature, Symbolbild Baden-Wuerttemberg *** Germany, Baden Wuerttemberg, Esslingen am Neckar 06 01 2025, Germany, GER, Baden Wuerttemberg, Esslingen am Neckar, in the picture theme picture, city views, Alnatura, food, organic, organic products, organic market, nature, natural products, trade, retail, sign, logo, feature, symbol picture Baden Wuerttemberg Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Esslingen am Neckar, 06.01.2025-6
Deutschlands Bio-Liebling mit Bestwert.© IMAGO/Harald Dostal8 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,77

Alnatura erreicht den besten Zufriedenheitswert aller Handelsmarken. Die Kundschaft lobt die hohe Produktqualität, die glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie und das angenehme Einkaufserlebnis.

Etwas teurer ist es zwar, doch wer bewusst einkauft, findet hier das passende Angebot – mit gutem Gewissen inklusive.

Denns Biomarkt – Biomarkt

Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany - January 23, 2025: Logo from Denns BioMarkt above a store, a popular organic supermarket chain in Germany *** Logo von Denns BioMarkt über einer Filiale, einer beliebten Bio-Supermarktkette in Deutschland
Solides Bio-Angebot mit Luft nach oben.© IMAGO/Michael Bihlmayer9 / 9
  • Zufriedenheits-Wertung: 1,91

Denns positioniert sich als zugänglicher Bio-Supermarkt für den Alltag. Kunden schätzen das breite Sortiment an Naturkost, veganen Produkten und Fairtrade-Waren.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der Atmosphäre kann der größte Konkurrent Alnatura noch etwas mehr punkten – dennoch bleibt Denns eine feste Größe für nachhaltigen Einkauf.

